El gobernador de Yamil Arana lanzó un llamado urgente al Ministerio de Educación Nacional para que se implementen mecanismos excepcionales y más ágiles que permitan cubrir de manera inmediata las vacantes docentes en las zonas apartadas y golpeadas por el conflicto armado en el departamento de Bolívar.

La petición surge ante las dificultades que, según explicó el mandatario, continúa presentando la plataforma Sistema Maestro para la provisión de plazas docentes, situación que estaría afectando directamente a cientos de estudiantes que aún no reciben clases de manera oportuna en varios municipios y corregimientos.

Lea también: Más de 1.200 miembros de la Infantería de Marina blindarán las elecciones en Sucre, Córdoba y Bolívar

“Es imposible seguir esperando que Sistema Maestro llene las plazas de las zonas apartadas y golpeadas por el conflicto. El proceso es lento y tedioso, mientras los niños esperan sus clases”, expresó el gobernador en un mensaje dirigido al ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín.

Arana señaló además que, aunque las convocatorias permiten la participación de docentes de distintas regiones del país, en muchos casos los seleccionados terminan desistiendo de los cargos al argumentar problemas de seguridad o dificultades para trasladarse a los territorios más alejados, dejando nuevamente vacantes los puestos.

Ante este panorama, la Gobernación de Bolívar solicitó al Gobierno Nacional autorizar a las entidades territoriales certificadas para realizar “nombramientos exprés”, una medida que permitiría garantizar la continuidad académica y evitar interrupciones en el calendario escolar.

Lea también: A Bolívar llegaron cien nuevos policías para reforzar la seguridad

“La prioridad son nuestros niños. No podemos permitir que la burocracia o la demora administrativa sigan alejando a nuestros estudiantes de las aulas”, enfatizó el mandatario departamental.

La administración departamental reiteró que mantiene disposición de trabajar de manera articulada con el Ministerio de Educación para encontrar soluciones rápidas y eficaces que aseguren presencia permanente de docentes en las comunidades donde más se necesita el servicio educativo.