En el marco de la ofensiva contra el tráfico local de estupefacientes en el municipio de Mompox, unidades de la Sijin del Departamento de Policía Bolívar capturaron en flagrancia a tres presuntos expendedores de sustancias alucinógenas.

Se trata de los alias ‘Jhon’, ‘Ada’ y ‘El Duende’, a quienes sorprendieron con cientos de dosis de marihuana en una vivienda abandonada del barrio Primero de Mayo.

Durante el procedimiento judicial les incautaron 467 dosis de marihuana, tres pipas artesanales de madera y cuatro paquetes de papel Rila, elementos que serían utilizados para el almacenamiento y consumo de drogas.

‘El Duende’ sería uno de los presuntos dinamizadores del tráfico local de estupefacientes en esta zona del municipio, especialmente en sectores cercanos a entornos escolares, discotecas y escenarios deportivos.

Los tres detenidos registran anotaciones judiciales por delitos relacionados con tráfico de estupefacientes, fuga de presos, porte ilegal de armas de fuego y violencia contra servidor público.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, sostuvo que “no vamos a bajar la guardia en esta lucha contra el microtráfico en el departamento de Bolívar”.