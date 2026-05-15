En momentos en los que la Región Caribe afronta una de las temporadas de calor más fuerte los habitantes de la ciudad de Cartagena se han visto expuestos a racionamientos en el suministro de agua potable.

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De acuerdo con la información de Fredy Angulo, el director de operaciones de la empresa Aguas de Cartagena, en estos momentos afrontan una emergencia y por eso ya programaron nuevos racionamientos de agua para la semana del 18 al 23 de mayo.

Agregan a su vez en un comunicado que “esta medida hace parte del ajuste en la distribución del servicio, implementado con el propósito de contribuir a la estabilización progresiva del sistema y garantizar un abastecimiento más equilibrado en la ciudad”.

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La suspensión temporal del servicio la aplican de lunes a sábado entre las 8:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde. Para este sábado 16 la medida rige en más de 70 barrios, entre ellos: Olaya Herrera sector República de Venezuela, sector La India, sector 13 de Junio, sector Alpes Club, sector Terraza Los Alpes, Chapacúa, Viejo Porvenir, sector Los Cerezos, sector El Gallo, sector Madrigal, Las Margaritas, Nuevo Milenio, Ricaurte, sector Central, sector Progreso, La Magdalena, Playa Blanca, Zarabanda, Fredonia, Nuevo Paraíso, Pantano de Vargas, María Auxiliadora, Boston, El Líbano, Salim Bechara, Olaya Herrera sector 11 de Noviembre, Olaya Herrera sector Rafael Núñez, Castillete, Costa Linda, Villa Olímpica, Las Américas, sector Ucopín, Los Cocos, sector Villa Rosita, San José Obrero y Nuevo Porvenir.

Además de La Candelaria entre la Avenida Pedro Romero a la Perimetral y la carrera 38 a la 44C, Urbanización Sevilla, Brisas de la Cordialidad, Comercio Doña Manuela, Terminal de Transportes de Cartagena, Olaya Herrera sector Stella entre la diagonal 32 a la diagonal 32A, entre la diagonal 32 a la avenida Pedro Romero, Las Palmeras mz 1 a la 40, El Silencio, Nueva Jerusalén, Camilo Torres, India Catalina, La Florida, María Cano, Nueva Delhi, Rosedal, San Pedro Mártir, Villa del Rosario, Villa Fanny, Santander, Altos Jardines, La Consolata, Ciudadela 2000, San Fernando, El Educador, Nuevos Jardines, Quindío, La Coquera, Gloria, Las Colinas, Altos de San Pedro Mártir, Las Reinas, Minuto de Dios, La Central, parte de El Carmelo, Jorge Eliecer Gaitán, Kalamarí, Villa Rubia, Cesar Flórez, Villa Ángela, Navas Meiser, El Milagro entre la calle 14 a la 15 y carrera 61, Henequén y Colina de Betania.

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Al igual que en Chiquinquirá mz 1 hasta la 5, mz 11 hasta la 25, mz 43 hasta la 49, mz 57 hasta la 62, Las Gaviotas mz 76 y mz 78, Olaya Herrera sector San Antonio entre la transversal 61B y canal Ricaurte entre la calle 31B y carrera 60, Los Alpes entre la transversal 70 a la 71D y las calles 63 a la diagonal 32.