La situación del agua en Cartagena continúa sin dar señales de mejora. La ciudadanía sigue reportando un servicio intermitente de agua potable, mientras se han presentado manifestaciones, bloqueos viales y la quema de llantas por parte de residentes que exigen respuestas concretas frente a una problemática que se ha vuelto recurrente. En algunas zonas ya se aplican esquemas de racionamiento preventivo y varias áreas permanecen en condición crítica debido a la falta constante del suministro.

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La empresa Aguas de Cartagena informó el pasado lunes 11 de mayo que empezaría a aplicar racionamientos preventivos en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de asegurar el abastecimiento en los sectores más afectados. Sin embargo, persiste la inquietud sobre las causas reales de la crisis.

La principal planta de tratamiento, El Bosque, que cubre aproximadamente el 90% del suministro de la capital de Bolívar, está enfrentando complicaciones en su operación, especialmente en los procesos de potabilización. Esto se debe a las condiciones del agua que llega desde la fuente de captación, donde se ha detectado una alta presencia de microalgas, lo que impacta la producción de agua apta para consumo.

Pese a que en algunos momentos se han percibido cambios en aspectos como el color, olor o sabor, ACUACAR sostiene que el agua distribuida cumple con los estándares de calidad exigidos por las autoridades de salud y sigue siendo apta para el consumo humano.

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A estas dificultades operativas se suman otros factores como las fallas en la red y la baja presión del sistema. Además, las altas temperaturas registradas en la región Caribe han incrementado la demanda de agua. A esto se añade que varios sectores periféricos de la ciudad dependen de horarios limitados de suministro, lo que agrava la situación.

Actualmente, la empresa adelanta acciones de biorremediación para controlar la presencia de microorganismos en la fuente de captación. Entre estas medidas se incluyen la instalación de boyas ultrasónicas y la aplicación controlada de agentes oxidantes para reducir las microalgas.

Por otro lado, parra el pasado martes 12 de mayo, la Alcaldía de Dumek Turbay y Acuacuar tenían prevista una reunión con el fin de definir responsabilidades y estructurar un plan de acción frente a la crisis.

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“Las suspensiones se realizan de manera sectorizada y rotativa, por grupos de barrios, de lunes a sábado, en el horario de 8:00 a.m. a 6:00 p. m. y la programación se comunicará diariamente a través de www.acuacar.com, en la sección de mantenimientos programados, así como en las redes sociales oficiales: Facebook, Instagram, X y LinkedIn”, expresó Acuacar en un comunicado.

Finalmente, en cuanto a soluciones a mediano y largo plazo, se evalúa para mediados de junio el traslado progresivo del sistema de abastecimiento hacia la planta de Pasacaballos. También se contemplan intervenciones en redes matrices, obras que podrían extenderse cerca de un año, con el propósito de mejorar la cobertura en sectores como Nelson Mandela, Policarpa, Bellavista y Parque América.