En desarrollo de una operación contra el Clan del Golfo que delinque en el departamento de Bolívar las unidades de la Armada Nacional en asocio con las del Ejército y la Policía aprehendieron a un señalado cabecilla del grupo armado ilegal organizado en Nechí (Antioquia).

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Se trata de alias Jhon o ‘Chino’ quien sería el encargado de liderar actividades de constreñimiento ilegal y control delictivo en zonas rurales e insulares del departamento de Bolívar, en especial en los Montes de María y en la isla de Tierra Bomba, donde tenía injerencia criminal sobre corredores utilizados para el abastecimiento logístico y la movilidad de integrantes de esta organización criminal, en especial de la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes.

Las autoridades establecieron que el accionar delictivo de este sujeto se concentraba además en El Carmen de Bolívar y María La Baja, afectando comunidades ubicadas en sectores como San Carlos, Raizal, Caracolí, Huamanga, El Payón y Santo Domingo de Mesa.

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Con este resultado operacional la fuerza pública afectó significativamente la capacidad de coordinación y control territorial de esta subestructura criminal, que delinque en diferentes zonas del Caribe colombiano.