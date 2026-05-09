Las imprudencias de los conductores de motocicletas siguen estando a la orden del día en las vías del departamento de Sucre dejando personas fallecidas y heridas.

Lea también: Ruta interoceánica en el Pacífico transporta 900 vehículos en 72 horas y compite con el Canal de Panamá

En la semana que está a punto de finalizar tres personas perdieron la vida en accidentes en motocicletas. El caso más reciente se registró al mediodía de este sábado 9 de mayo en La Variante a Tolú, a su paso por las bodegas Arturo Cumplido, en la ciudad de Sincelejo.

En esa zona un joven que conducía una motocicleta intentó sobrepasar a una camioneta y terminó colisionando con un costado delantero de esta, por lo que cayó al asfalto y en ese momento transitaba una tractomula que no logró frenar y pasó algunas de sus llantas sobre la cabeza del motociclista del que aún no se ha logrado establecer su identidad.

El parrillero de esta moto resultó herido y permanece internado en una clínica de Sincelejo.

Lea también: Región Caribe bajo un calor extremo; se pide máxima responsabilidad

Casi que en simultánea con este trágico accidente ocurrió otro en la vía Sincelejo-Sampués, a la altura de Villa Rosita. Colisionaron de frente dos motocicletas y como resultado de ello hay tres heridos que son atendidos en centros asistenciales de la capital de Sucre.

Ya el jueves 7 de mayo había fallecido el directivo docente indígena Deiver Enrique Clemente Solano tras haberse accidentado en la moto que conducía al caer a la zanja de un box culvert que construyen en la vía que de la vereda Media Sombra conduce al corregimiento Guaimí, en el municipio de San Antonio de Palmito.

Clemente Solano era el director del Centro Educativo Indígena Algodoncillo.

Lea también: Designan rectora encargada para la Universidad Popular del Cesar

Ese mismo jueves 7 de mayo, pero en horas de la noche, murió la joven Darcy Vergara Vergara, de 22 años, al accidentarse la motocicleta en la que era una de las dos parrilleras.

Este evento vial ocurrió en la Troncal de Occidente, cerca de la sede de la Institución Educativa Simón Aráujo, en Sincelejo. Al parecer la moto en la que ella se desplazaba iba con exceso de velocidad y colisionó con otra.