Doce patrulleros, dos auxiliares de Policía y un Intendente, serán los encargados de prestar seguridad a los habitantes del corregimiento de Chochó, en Sincelejo, y en las zonas rurales aledañas a este como Las Palmas y Castañeda, así como a las veredas de Mirabel y La Garita.

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Ellos harán parte de la Subestación de Policía de Chochó que está a pocas horas de abrir las puertas en el corregimiento más grande que tiene Sincelejo.

La subestación, que es uno de los pedidos de esta comunidad, estará ubicada temporalmente en una vivienda que la administración municipal ya arrendó en el barrio El Naranjo.

El comandante de la Policía en Sucre, coronel Aymer Fredy Alonso Triana, confirmó que la sede de la subestación está siendo sometida a unas adecuaciones y en los próximos días empieza a fortalecer la vigilancia, mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y brindar mayor tranquilidad a los habitantes, quienes durante años habían solicitado este servicio.

Por su parte el alcalde Yahir Acuña Cardales sostuvo que el cuadrante policial que actualmente presta servicios en Chochó será vinculado a la seguridad en la capital.

Es de anotar que esta iniciativa de la subestación es además resultado de una gestión liderada por el periodista, veedor y líder social Francisco Mercado Bohórquez, quien ha impulsado el proyecto ante el director general de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano; ante el comandante en Sucre, coronel Aymer Fredy Alonso Triana, y el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña Cardales.

“Continuaré trabajando desde los medios de comunicación por el bienestar social, destacando que informar, gestionar y servir es un deber fundamental con las comunidades. Con la puesta en marcha de esta subestación se espera avanzar en la construcción de un entorno más seguro y propicio para el desarrollo social de esta parte de Sincelejo”, anotó Francisco Mercado.