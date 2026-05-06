En el Gran Debate Vicepresidencial desde las regiones, promovido por EL HERALDO y Canal 1 con el apoyo de la Universidad Simón Bolívar, las fórmulas de los aspirantes a la Casa de Nariño participaron en una dinámica de ‘Sí’ y ‘No’.

A la pregunta de si mantendrían la bandera de la paz total del Gobierno de Gustavo Petro, los nueve candidatos unificaron su opinión: un rotundo no.

#DebateDeLasRegiones | ¿Mantendrá la política de la paz total?, esto respondieron los candidatos vicepresidenciales.👇 pic.twitter.com/aRwbqKq4H3 — EL HERALDO (@elheraldoco) May 6, 2026

Precisamente sobre esto, la fórmula de Sergio Fajardo, Edna Bonilla, había manifestado previamente que la paz total “no ha tenido los resultados esperados. Es un caos total”.

Mencionó que en la Costa Caribe es evidente la preocupación por el tema de la extorsión. En ese sentido, propone junto a Sergio Fajardo “un plan guardián que tiene como elemento principal recuperar el control territorial, la seguridad jurídica y la educación como factor importante”.

Frente a la seguridad en los territorios, Carlos Cuevas, fórmula de Santiago Botero sostuvo que “hay que darle oportunidad a los pobres para que no tengan que delinquir por necesidad. Una vez se garantice eso, quien delinca lo va a hacer por gusto y ahí tengo que aplicar las herramientas constitucionales”.

La segunda forma para garantizar la seguridadm según el aspirante, es una “quirúrgica reforma a la justicia, quitar la casa por cárcel, los beneficios penales y reducciones de pena”.