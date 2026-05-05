La encuestadora española GAD3 suspende desde este martes la publicación de sondeos electorales en el país, advirtiendo que la Comisión Técnica ha hecho de la nueva normativa vigente un proceso inviable para garantizar el rigor metodológico y la viabilidad operativa de las encuestas en el país.

La empresa aseguró que busca evitar comprometer su reputación internacional, la del Consejo Nacional Electoral, CNE, y la de su principal cliente en el país, RCN.

Agrega en este sentido que, bajo las condiciones regulatorias actuales, no existen garantías mínimas de calidad científica para operar en Colombia.

El meollo del asunto está en la interpretación de la Ley 2948 de 2025, ya que de acuerdo con la Comisión Técnica para que un sondeo sea válido debe demostrar que cualquier ciudadano tuvo una “probabilidad cierta y cuantificable de ser seleccionado”, lo que para la consultora resulta impracticable en la realidad, apartándose además, advierte, de los estándares internacionales.

Este criterio no solo afectaría a metodologías modernas, como encuestas telefónicas, paneles en línea o estudios mixtos, sino que además pondría en entredicho las encuestas presenciales tradicionales, señala GAD3.

“Con el criterio adoptado por la Comisión, no solo quedarían invalidadas las encuestas telefónicas, sino también las presenciales, los paneles online y las metodologías mixtas”, se lee en el comunicado.

Crítica así mismo la firma española que la ausencia de encuestas confiables limita el acceso de los ciudadanos, medios y tomadores de decisiones a información plural sobre la intención de voto, y que los sondeos no solo informan sino que también permiten contrastar predicciones con resultados reales.

Cuestiona también por ello que la Comisión Técnica esté evaluando sus estudios sin contrastarlos con los resultados electorales previos, como los del pasado 8 de marzo de 2026, lo que, sostiene, es fundamental para medir la precisión y confiabilidad de cualquier encuesta.

Esta situación no solo afecta la actividad de las consultoras sino también el ecosistema informativo en el que se sustenta la deliberación democrática, expone GAD3.

Y concluye la consultora, con más de 25 años de operación, que tras su retiro en este momento de Colombia, continuará operando en más de 30 países bajo los estándares internacionales actuales.