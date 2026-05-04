Una dura polémica se desató este lunes en torno a la contienda electoral. El candidato presidencial Abelardo De La Espriella, duro opositor del Gobierno nacional, denunció una amenaza por parte del ministro del Interior, Armando Benedetti, y aseguró que existe una persecución política contra integrantes del movimiento ciudadano Defensores de la Patria.

A través de un comunicado, el dirigente señaló que, tras un video divulgado el pasado 3 de mayo, quedaron en evidencia expresiones que calificó como intimidatorias por parte del funcionario del Gobierno nacional hacia activistas de su movimiento.

Esto no es participación en política, me estoy defendiendo de unos criminales! Yo no he llegado a ninguna campaña. pic.twitter.com/RoSFp2HH44 — Armando Benedetti (@AABenedetti) May 4, 2026

De La Espriella afirmó que las declaraciones de Benedetti pondrían en riesgo la integridad de ciudadanos vinculados a su campaña y mencionó de forma directa a varios simpatizantes. Además, cuestionó el papel del ministro en materia de garantías electorales de cara a la contienda presidencial.

Armando Benedetti es el ministro del Interior; dentro de sus funciones está garantizar la seguridad de la campaña electoral.



En un acto de cobarde irresponsabilidad, el ministro de Petro, su mayor cómplice, amenaza de muerte a activistas de Defensores de la Patria.



Benedetti y… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) May 4, 2026

En el documento, también exigió la intervención del procurador general, Gregorio Eljach, y de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, para que investiguen lo sucedido y adopten medidas urgentes.

Finalmente, el movimiento hizo un llamado a la comunidad internacional para que siga de cerca la situación política del país y reiteró que continuará con su actividad electoral pese a las denuncias de amenazas

Por su parte, el ministro Benedetti continuó lanzando acusaciones a través de su cuenta de X: “Hay un candidato que insiste en mentirle al país. Aquí no ha habido ninguna amenaza de muerte. Lo que hay es una estrategia desesperada de inflar discursos y fabricar escándalos para desviar la atención de su propia falta de argumentos y pésima imagen entre los electores”, aseveró.

Voy a demandar a alias Papucho por ligarme a las actividades supuestamente ilícitas de Nicolás Maduro y porque dice que me voy a robar las elecciones como ministro del Interior, etc.



Hay un candidato que insiste en mentirle al país. Aquí no ha habido ninguna amenaza de muerte.… — Armando Benedetti (@AABenedetti) May 4, 2026

Críticas de sectores políticos

La situación empezó a generar eco entre distintos sectores políticos. Paola Holguín, senadora del Centro Democrático, aseguró que las palabras de Benedetti son de la mayor “gravedad”.

“Petro y sus funcionarios continúan participando ilegalmente en política y ahora amenazando”, añadió.

Estas palabras por parte del Ministro del Interior de Petro son de la mayor gravedad @PGN_COL @USEmbassyBogota @SecRubio



Petro y sus funcionarios continúan participando ilegalmente en política y ahora amenazando 🆘 https://t.co/bHoyKJrFvs — Paola Holguín 🇨🇴 (@PaolaHolguin) May 4, 2026

El ex alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, aseguró que las declaraciones de Benedetti son “inadmisibles” y ponen en riesgo la vida de los voluntarios Defensores de la Patria.

Son inadmisibles las declaraciones y amenazas del ministro @AABenedetti contra varios voluntarios Defensores de la Patria, pues ponen en riesgo sus vidas.



La intervención en política de funcionarios del Gobierno, incluido el presidente, es evidente y cada vez más peligrosa. — Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) May 4, 2026

Por su parte, el abogado Germán Calderón, del equipo de Abelardo De La Espriella, radicó ante la Procuraduría una queja disciplinaria contra Benedetti por el video en el que “amenaza y calumnia a los creadores de contenido Miguel Zarate, Vincenth Ramos y Santiago Giraldo llamándolos de ‘criminales’ y advirtiéndoles que el que se mete con el ‘cuidado y la muerte gana’”.

“En esa conducta el ministro incurre en presuntas amenazas en plena contienda electoral y en contienda electoral y en presunta calumnia porque los tilda de criminales, que constituyen faltas disciplinarias por incumplir los deberes y prohibiciones de todo servidor público, como en las que el operador disciplinario considere que se adecúa”, añade.