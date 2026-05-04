Una dura polémica se desató este lunes en torno a la contienda electoral. El candidato presidencial Abelardo De La Espriella, duro opositor del Gobierno nacional, denunció una amenaza por parte del ministro del Interior, Armando Benedetti, y aseguró que existe una persecución política contra integrantes del movimiento ciudadano Defensores de la Patria.
A través de un comunicado, el dirigente señaló que, tras un video divulgado el pasado 3 de mayo, quedaron en evidencia expresiones que calificó como intimidatorias por parte del funcionario del Gobierno nacional hacia activistas de su movimiento.
De La Espriella afirmó que las declaraciones de Benedetti pondrían en riesgo la integridad de ciudadanos vinculados a su campaña y mencionó de forma directa a varios simpatizantes. Además, cuestionó el papel del ministro en materia de garantías electorales de cara a la contienda presidencial.
En el documento, también exigió la intervención del procurador general, Gregorio Eljach, y de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, para que investiguen lo sucedido y adopten medidas urgentes.
Finalmente, el movimiento hizo un llamado a la comunidad internacional para que siga de cerca la situación política del país y reiteró que continuará con su actividad electoral pese a las denuncias de amenazas
Por su parte, el ministro Benedetti continuó lanzando acusaciones a través de su cuenta de X: “Hay un candidato que insiste en mentirle al país. Aquí no ha habido ninguna amenaza de muerte. Lo que hay es una estrategia desesperada de inflar discursos y fabricar escándalos para desviar la atención de su propia falta de argumentos y pésima imagen entre los electores”, aseveró.
Críticas de sectores políticos
La situación empezó a generar eco entre distintos sectores políticos. Paola Holguín, senadora del Centro Democrático, aseguró que las palabras de Benedetti son de la mayor “gravedad”.
“Petro y sus funcionarios continúan participando ilegalmente en política y ahora amenazando”, añadió.
El ex alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, aseguró que las declaraciones de Benedetti son “inadmisibles” y ponen en riesgo la vida de los voluntarios Defensores de la Patria.
Por su parte, el abogado Germán Calderón, del equipo de Abelardo De La Espriella, radicó ante la Procuraduría una queja disciplinaria contra Benedetti por el video en el que “amenaza y calumnia a los creadores de contenido Miguel Zarate, Vincenth Ramos y Santiago Giraldo llamándolos de ‘criminales’ y advirtiéndoles que el que se mete con el ‘cuidado y la muerte gana’”.
“En esa conducta el ministro incurre en presuntas amenazas en plena contienda electoral y en contienda electoral y en presunta calumnia porque los tilda de criminales, que constituyen faltas disciplinarias por incumplir los deberes y prohibiciones de todo servidor público, como en las que el operador disciplinario considere que se adecúa”, añade.