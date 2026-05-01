El candidato presidencial Iván Cepeda, del Pacto Histórico, convirtió este viernes la conmemoración del Día del Trabajo en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, en un acto de campaña, al reivindicar los logros del Gobierno de Gustavo Petro y pedir el voto para asegurar la continuidad del proyecto progresista en Colombia en las elecciones del 31 de mayo.

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Ante una plaza abarrotada con banderas de sindicatos, enseñas nacionales y símbolos de la antigua guerrilla del M-19 —del que formó parte Petro—, el candidato abrió su intervención con un llamado a la defensa de los derechos laborales y a la movilización social.

EFE/ Carlos Ortega/EFE El candidato presidencial Iván Cepeda habla durante la conmemoración del Día del Trabajo, en la Plaza de Bolívar en Bogotá.

Cepeda agradeció el respaldo “unánime” de las centrales obreras a su candidatura y a su compañera de fórmula vicepresidencial, la líder indígena Aida Quilcué, y aseguró que las elecciones enfrentarán a “dos visiones opuestas del país”, en referencia a su proyecto y al de la derecha.

En su discurso, que aseguró que se trata del acto número 100 de su campaña, el aspirante defendió las principales reformas impulsadas por el Gobierno de Petro, como la agraria y la laboral, así como programas sociales dirigidos a jóvenes y adultos mayores.

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El candidato también arremetió contra la oposición, a la que acusó de representar la continuidad del modelo neoliberal, y mencionó al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) como referente de ese sector.

En tono de campaña, Cepeda se mostró confiado en lograr una victoria sin necesidad de segunda vuelta: “El próximo 31 de mayo triunfaremos en primera vuelta”, afirmó ante sus seguidores, que coreaban consignas a su favor.

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Las encuestas lo sitúan como favorito con más del 35 % de intención de voto, seguido por el ultraderechista Abelardo de la Espriella, que ronda el 25 %, y la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, con cerca del 22 %, en un escenario que apunta a una segunda vuelta el próximo 21 de junio al no haber, por ahora, un margen suficiente para una victoria en primera ronda.

El acto en Bogotá coincidió con la participación de Petro en movilizaciones en Medellín, en una división poco habitual de la agenda del Primero de Mayo, fecha en la que el presidente suele encabezar la conmemoración desde la Plaza de Bolívar.