Por medio de una publicación en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se refirió a la falta de quórum en Senado y Cámara para poder sesionar. El mandatario incluso pidió la pérdida de investidura a los congresistas que han faltado a las sesiones.

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“Le solicito a los presidentes de Senado y Cámara pasar las listas de inasistencia a las comisiones y plenarias de las dos Cámaras del Congreso y al Consejo de Estado para aplicar la ley sobre inasistencias”, publicó Petro.

El jefe de Estado recordó que en el Congreso se han hecho los mensajes de urgencia para debatir varios proyectos. Mencionó, entre otras iniciativas, la reforma a la salud, la reforma tributaria y el código minero.

Hay que recordar que la ley señala que el congresista que no asista en un mismo periodo a seis plenarias en las que se discuten proyectos, actos legislativos o mociones de censura, perdería su curul y no podrá volverse a lanzar a algún cargo de elección popular.

“El gobierno ha dado mensajes de urgencia e insistencia a varios proyectos que deben ser respetados y tramitados de acuerdo a las normas”, se lee en otra parte de la publicación del presidente.

Le solicito a los presidentes de senado y cámara pasar las listas de inasistencia a las comisiones y plenarias de las dos Cámaras del Congreso al Consejo de Estado para aplicar la ley sobre inasistencias



El gobierno ha dado mensajes de urgencia e insistencia a varios proyectos… — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 1, 2026

El mandatario nacional ha estado trinando este viernes 1 de mayo sobre otros temas como el dato de la inflación, la minería, la conmemoración del Día del Trabajador, los diálogos de paz con el ELN, y algunos más.