El presidente Gustavo Petro anunció el pasado jueves desde La Guajira, durante su intervención en el Encuentro Popular Economía para la Vida y puesta en marcha del punto de abastecimiento solidario en San Juan del Cesar, que convocará a una Asamblea Nacional Constituyente este 1 de mayo, en medio de la movilización nacional por el Día del Trabajo.

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El jefe de Estado señaló que su convocatoria a los colombianos, que liderará por primera vez desde Medellín en estas marchas, tiene dos propósitos específicos: “las reformas sociales para el pueblo y un cambio del sistema político para acabar con la corrupción”.

Se refirió a aquellos políticos que, según sus palabras, hacen campañas corruptas y esclavistas. “Yo le entrego aquí estos galones de agua que vienen en este carro tanque, pero usted tiene que votar por este señor”, puso como ejemplo y aseguró que el acto “no es una política libre, sino una política de esclavos y de esclavistas”.

“Pero no solo aparece ahí, aparece en cada esquina de cualquier intento de ayudar la población, de cualquier transacción de dinero público, porque siempre hay vampiros, porque siempre hay chulos esperando el mortecino del dinero popular para echárselo al bolsillo y robárselo”, enfatizó en medio de su discurso.

Reconoció además la corrupción que ha habido al interior de su Gobierno: “Siempre va a aparecer la corrupción. Aquí aparece incluso en nuestro gobierno de alrededor de la compra de los carrotanques”, dijo.

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Desde San Juan del Cesar, La Guajira, el primer mandatario indicó además que su objetivo no es cambiar la Constitución de 1991.

“En general, casi toda esa Constitución es democrática y favorable a una Colombia mejor. No estamos hablando de cambiar la Constitución. Estamos hablando de añadirle a la Constitución actual dos grandes capítulos. El capítulo de las reformas sociales que no dejaron hacer en el Congreso de la República y el capítulo de la lucha anticorrupción para que esa sea una enfermedad que definitivamente venzamos y dejemos en el pasado”, precisó.

Cabe recordar, que desde diciembre del año pasado, el Comité Promotor Ciudadano, respaldado por el gobierno de Gustavo Petro, inició con la inscripción de firmas para la propuesta de una Constituyente.

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Este grupo tendría la tarea de recolectar la cantidad de firmas equivalentes al 5% del censo electoral vigente, es decir, aproximadamente más de 2 millones de firmas válidas.

Asimismo, durante su intervención el presidente habló de firmas y de dejarlas estipuladas para dejar en firme el llamado a una Constituyente.