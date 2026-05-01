Casi todos sabemos que la placa en los vehículos juega un papel indispensable, pues funciona como la identidad única de un automotor, permitiendo a las autoridades identificar los carros, controlar la movilidad -por ejemplo con la medida de Pico y Placa-, verificar legalidad y gestionar impuestos, entre otros.

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Sin embargo, hay quienes no conocen que los detalles de la placa, aparte del sistema alfanumérico, también brindan información clave sobre el vehículo. En el caso de los colores, el Ministerio de Transporte explica que estos señalan el servicio en el cual está registrado el automotor.

Por ejemplo, los vehículos de servicio particular y oficial tienen el fondo de la placa de color amarillo y las letras negras. Los de servicio público, con fondo blanco y letras negras, y los de servicio diplomático y consular y misiones extranjeras tienen fondo azul y letras blancas.

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Jesús Rueda

Una de las placas menos comunes en el país son las que tienen el fondo de color rojo. La cartera de Transporte indica que esta característica corresponde a los vehículos ingresados al país en la modalidad de importación temporal.

Esta modalidad incluye vehículos particulares, motos, casas rodantes, bicicletas, y embarcaciones o aeronaves de recreo que entren a Colombia con fines turísticos.

Según señala la Dian en su sitio web, el tiempo máximo de permanencia de los vehículos de turismo es de seis meses, con posibilidad de prórroga por tres meses más.

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“El acto administrativo 01519 del 09 de marzo de 1992, proferido por el Instituto Nacional de Transporte -INTRA, (Instituto suprimido según el artículo 119 del Decreto 2171 de 1992, funciones a sumidas por el Ministerio de Transporte), define características técnicas para las placas de los vehículos de importación temporal, el cual establece que las placas para estos vehículos deben tener fondo rojo con caracteres en blanco, acto administrativo que actualmente se aplica, de acuerdo con información suministrada por la Subdirección de Tránsito”, dice un documento del Ministerio.