Tras las diferentes opciones que se discutieron este mes con respecto al destino de los 80 hipopótamos invasores que residen en la cuenca del río Magdalena, el Gobierno parece enfocarse cada vez más en la translocación de esta especie.

Le puede interesar: Consejo de Estado deberá definir si es procedente el desmonte del peaje Papiros

Este jueves, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por medio de una notificación escrita a la autoridad administrativa Cites de la India, solicitó una respuesta formal a dicho gobierno para conocer si autoriza el ingreso de hipopótamos desde Colombia.

La misiva se envió luego de conocer una carta firmada por Vivaan Karani, gerente del Centro Vantara, en representación de Anant Mukesh Ambani, director ejecutivo de Reliance Industries Limited y fundador de Vantara.

En la carta, el gerente Karani manifestó la intención de avanzar en los procesos para recibir en su centro 80 hipopótamos de la cuenca del río Magdalena, “sujeta a las aprobaciones necesarias y requisitos regulatorios internacionales”.

Frente a esto, en la comunicación también se pidió informar si el establecimiento Vantara cuenta con los permisos o autorizaciones ambientales vigentes y conforme a las normas y reglamentación del Gobierno de la India.

“Es importante recordar que la translocación de especímenes no solo requiere la voluntad de privados, necesita permisos y autorizaciones ambientales gubernamentales, en cumplimiento estricto de las convenciones internacionales sobre biodiversidad ratificadas por Colombia”, enfatizó la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres, en su cuenta de X.

La cartera ministerial indicó que el país “ha actuado con rigor técnico y responsabilidad institucional. Colombia ha adelantado gestiones formales, técnicas y diplomáticas con distintos gobiernos y sus autoridades competentes, con el fin de evaluar alternativas reales de translocación de esta especie”.

En cuanto a la India, informaron que estas gestiones han incluido desde 2023 un proceso sostenido que ha involucrado solicitudes técnicas y canales diplomáticos. Este año las acciones se han intensificado con comunicaciones en febrero y marzo por parte de Colombia, que siguen a la espera de una respuesta del Gobierno de la India.

Sobre el Cites

Este tipo de procesos se desarrollan con respeto a la Convención Cites, que establece en su resolución 13.10 que deberá: “Consultar con la Autoridad Administrativa del país importador propuesto, siempre que sea posible y cuando proceda, al examinar las exportaciones de especies potencialmente invasoras, a fin de determinar si existen medidas internas para reglamentar esas importaciones”.

Además: Anuncian cortes de energía en varios sectores de Barranquilla para este viernes

En términos pedagógicos, se trata de un mecanismo equivalente a una visa entre Gobiernos: requiere validaciones previas, decisiones soberanas y el cumplimiento integral de condiciones zoosanitarias específicas antes de su emisión.

Colombia ha recibido distintas manifestaciones de interés provenientes de gobiernos y aliados internacionales, con enfoques diversos de apoyo al manejo y control de esta especie declarada invasora en marzo de 2022.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reiteró que está dispuesto a evaluar todas las opciones contempladas en el Plan para la Prevención, Control y Manejo de la Especie Exótica Invasora Hipopótamo, adoptado en 2024, cuyo criterio y objetivo es la reducción efectiva de la población mediante su retiro del ecosistema.