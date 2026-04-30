Lo que fue construido para garantizar el paso seguro de peatones hoy está siendo utilizado como una vía improvisada para motocicletas. En varios puentes peatonales de la avenida Circunvalar, en Barranquilla, la comunidad denuncia que mototaxistas han convertido estas estructuras en pasos vehiculares, poniendo en riesgo la seguridad de quienes los utilizan a diario.

La situación, según relatan los habitantes, no es ocasional. Por el contrario, se trata de una práctica constante que ha generado miedo, incomodidad y preocupación, especialmente en sectores como Los Olivos y La Pradera donde estos puentes son fundamentales para la movilidad de los residentes.

Descontento de la comunidad

Guillermo Castillo, habitante del sector, resume el problema de manera directa:

“Este puente peatonal ya no es peatonal, ahora es vehicular. Lo tienen de motos”, denunció, al señalar que los conductores utilizan estas estructuras para evitar recorridos más largos en la vía.

A esta problemática se suma el impacto en la seguridad. Tatiana Figueroa, usuaria frecuente del puente, advirtió que el riesgo es permanente.

“Es bastante peligroso… las motos vienen y nos pueden llevar. Se han presentado robos y también el miedo es constante”, aseguró.

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Según su testimonio, la situación se agrava en horas de poca visibilidad. “En la noche le falta más iluminación, y en la madrugada también es peligroso. Uno ve a la gente corriendo por el miedo”, explicó.

La percepción de inseguridad no se limita únicamente a la presencia de motocicletas. Los habitantes también alertan sobre otros factores que aumentan el riesgo, como la soledad en la zona y la falta de vigilancia.

Javier Moreno, quien transita con frecuencia por el sector, señaló que, aunque no ha presenciado robos directamente, el uso indebido del puente sí representa un peligro evidente.

JOSEFINA VILLARREAL Javier Moreno habitante del sector

“Es inseguro que lo agarren para que las motos transiten. Esto es para los peatones”, afirmó.

El ciudadano agregó que esta práctica responde, en muchos casos, a la intención de los conductores de ahorrar tiempo.

“Por ahorrarse bajar hasta la 38 y hacer el retorno, se suben por el puente”, explicó.

Además, hizo un llamado a las autoridades para que se refuerce la presencia institucional, especialmente en horas de mayor flujo.“Que coloquen patrulleros o agentes en las horas pico. Por aquí transitan muchos niños que van solos al colegio”, indicó.

Otra de las preocupaciones expuestas por la comunidad tiene que ver con el estado de la infraestructura. Paulina Vargas denunció que en algunos puntos se han presentado daños que incrementan el riesgo para los peatones.

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“Le han quitado las varillas y es un peligro porque cualquiera se puede ir al vacío”, advirtió.

Desde el Distrito

Tras las denuncias de la comunidad, la Alcaldía de Barranquilla aseguró que ya se vienen implementando acciones para frenar esta práctica. A través de la Secretaría de Tránsito se han incrementado los operativos de control en estos puntos, así como la imposición de comparendos a motociclistas que incumplen la norma. Además, señaló que se adelantan campañas pedagógicas y monitoreo permanente en zonas donde se ha identificado mayor incidencia de esta conducta.

No obstante, la Administración distrital reconoció que, pese a las restricciones, la circulación de motos en puentes peatonales sigue siendo recurrente debido al incumplimiento por parte de algunos conductores. En ese sentido, indicó que se están fortaleciendo las estrategias de vigilancia y ampliando la presencia institucional en puntos críticos para mejorar la capacidad de reacción frente a estas infracciones.

El Distrito también informó que mantiene controles permanentes y evalúa medidas complementarias para prevenir estos comportamientos, entre ellas acciones pedagógicas en sitio y otras alternativas de control. A esto se suma la estrategia “Motociclistas a Otro Nivel”, con la que, según cifras oficiales, ya han intervenido a más de 8.000 conductores y acompañantes, promoviendo una conducción responsable y el respeto por las normas de tránsito.

Pese a estos anuncios, en la comunidad persiste la expectativa de que las medidas se traduzcan en resultados visibles en el corto plazo para los habitantes.

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JOSEFINA VILLARREAL La presencia de un motorizado subiendo por el puente.

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