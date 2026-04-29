Durante la jornada del pasado martes 28 de abril, los administradores de la Clínica General del Norte procedieron a pagar uno de los tres meses que les adeudan a sus especialistas, lo cual había conducido a la parálisis de ciertos procedimientos programados.

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El médico especialista Rodolfo Cano, vicepresidente del Colegio Médico del Atlántico, confirmó este pago, aunque señaló que todavía les adeudan dos más de los tres que hasta ahora se han facturado.

”El problema es con la EPS, con Fomag y con las EPS. En el día de ayer hicieron el pago por situación de un mes, y han prometido, pero no han hecho nada por escrito, que, probablemente, en el transcurso del diez de mayo hagan otra consignación", apuntó a EL HERALDO.

En ese sentido, el profesional alertó que aún están en una situación sumamente complicada: “La situación es crítica porque la administración, Zentria, dice que la Nueva EPS no están haciendo los giros adecuados, y que la cartera que ellos tienen, entonces, no les permite estar haciendo los pagos, que por eso se han atrasado”.

Sin embargo, apuntó que de momento no han determinado volver a las actividades: “No, estamos en una asamblea permanente, y en el transcurso del día vamos a ver qué se decide acerca de esa situación. Pero en el día de hoy no se ha reiniciado nada”.

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Finalmente es de apuntar que de volver a las actividades, lo harían el primero de mayo, curiosamente, día en que se conmemora el del Trabajador.