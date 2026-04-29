La restituida rectora de la Universidad Autónoma del Caribe (UAC), Silvia Gette Ponce, se dirigió este martes a los estudiantes, profesores, trabajadores de planta y egresados de la alma mater para agradecer su respaldo y pedirles apoyo en el proceso de reconstrucción del centro de estudios.

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La colombo-argentina fue recibida por una multitud en medio de una jornada cultural con muestras de danza que se cumplió en la plazoleta Mario Ceballos Araujo, donde se encuentra un busto del fundador de la alma mater y esposo de Gette Ponce.

En medio del intenso calor de la mañana, cuestionó a quienes se desempeñaron como rectores desde el 2013 hasta la actualidad, teniendo en cuenta la crisis financiera y de infraestructura a la cual deben hacer frente en este nuevo periodo al frente de las riendas de la alma mater.

JHONY OLIVARES/Jhony Olivares Rodriguez Silvia Gette Ponce, dirigiéndose a los estudiantes, docentes y personal administrativo y servicios generales, luego de asumir la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe

“La persona que ocupe este cargo tiene que ser alguien con sentido de pertenencia; que le duela la universidad, que la quiera y que tenga la capacidad de sacarla adelante. Sí, debe tener su sueldo, debe ganarse su sustento, como todos nosotros”, apuntó.

Acto seguido, repasó lo perdido en este periodo de inestabilidad: “Hemos perdido mucho del polideportivo, la sede de la universidad en Miami, el equipo de fútbol. Hemos perdido el canal de televisión. El Fondo de Empleados tenemos que recuperarlo”.

Indicó que todos los estudiantes deben poner de su parte: “Hay muchas cosas que tenemos que recuperar, pero esto yo sola no lo puedo hacer. Por más que tuviera cien brazos, no sería posible. Esto es un esfuerzo de todos”.

No a la estatización de la UAC

JHONY OLIVARES/Jhony Olivares Rodriguez Silvia Gette Ponce, dirigiéndose a los estudiantes, docentes y personal administrativo y servicios generales, luego de asumir la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe

Al mismo tiempo, Gette rechazó de plano la transformación a universidad pública, un proyecto planteado en los últimos meses por la administración liderada por Jorge Senior.

“Tienen que meterse en la cabeza —quienes dicen: ‘no, la hacemos pública y después seguimos trabajando’— que no es así. El político que tenga la universidad pondrá a su propia gente, y ustedes, si no son de esa línea, no estarán. Esta universidad nació privada y tiene que morir privada”, anotó.

A renglón seguido, indicó que “tengo miedo de caminar por la universidad. Pero he visto fotos y, le juro por Dios, no puede ser: la universidad está destruida. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde están las cosas que ganamos? ¿Dónde están las matrículas de los estudiantes? ¿Dónde están los recursos que necesitamos para sacarla adelante? Eso lo tenemos que saber”.

El crítico estado actual

JHONY OLIVARES/Jhony Olivares Rodriguez Silvia Gette Ponce, dirigiéndose a los estudiantes, docentes y personal administrativo y servicios generales, luego de asumir la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe

Javier Manjarrés, quien hasta la fecha del fallo de fondo que reinstaló a Gette Ponce se desempeñaba como representante de egresados en el Consejo Superior, habló con EL HERALDO e hizo una radiografía del estado en que el anterior rector, Jorge Senior, entrega la universidad.

“Hay deudas por $210 mil millones y el pasivo en seguridad social asciende a más de $40 mil millones. También hay un déficit poblacional estudiantil bastante alto: de 14 mil, ahora estamos en 6.300 estudiantes”.

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Manjarrés también aseguró que “la infraestructura está bastante deteriorada, porque nunca se le hizo mantenimiento en la última década. Además, existe una población de trabajadores demasiado alta, lo que le genera una carga prestacional demasiado onerosa”.

“Falta finalizar el empalme”: Senior

JHONY OLIVARES/Jhony Olivares Rodriguez Silvia Gette Ponce, dirigiéndose a los estudiantes, docentes y personal administrativo y servicios generales, luego de asumir la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe

Jorge Senior, quien se venía desempeñando como rector, señaló este martes que serán respetuosos del fallo que ordenó el reintegro de Silvia Gette Ponce.

“Acaba de finalizar reunión con los miembros del Consejo Superior. La decisión, como se esperaba, es acatar los fallos judiciales”, expresó a través de sus redes sociales.

En ese mismo mensaje, Senior se despidió de los actuales consejeros: “Agradezco a todos sus prestigiosos miembros que durante casi dos años me acompañaron al frente de la Universidad Autónoma del Caribe”.

Además, el exrector Senior señaló que “a continuación falta finalizar el proceso de empalme para culminar exitosamente la transición a una nueva administración acorde al mandato judicial”.

Y remarcó que “es procedente una mesa de transición en el día de hoy que garantice el funcionamiento fluido de la institución”.