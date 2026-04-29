Durante los días 8 y 9 de mayo se estará desarrollando en la plaza municipal de Campo de la Cruz, organizado por Fúndica, con el apoyo del Ministerio de las culturas las artes y los saberes, la secretaria de Cultura del departamento del atlántico, la alcaldía Municipal de Campo de la Cruz, y el Doctorado en sociedad y Cultura caribe de la Universidad Simón Bolívar.

Durante estos dos días se estarán dando cita en nuestro municipio reconocidos decimeros de la costa caribe y del interior del país, y al final después de demostrarnos su talento en la tarima, se premiará a los 3 que más se destaquen.

Como un abrebocas al evento decimero se estará desarrollando un taller en el Colegio Pánfilo Cantillo: Historia, escritura y entonación de la décima. Fecha 5 de mayo 9 a. m.

El 8 de mayo Conversatorio, en la casa del adulto mayor, hora 10 a. m.

Tema: la décima improvisada, situación actual en Colombia. Tendremos como ponentes a: Samuel Muñoz Muñoz, Ignacio Guerrero Tapias, Gustavo Adolfo Lara, Lácides Manuel Martínez

Se hará énfasis en lo que ha representado donde se disertará sobre la décima de Espinel, su Historia y su espacio en la cultura campesina de la Costa caribe.

La décima es una composición poética de diez versos octosílabos, conocida como Espinela, en honor al poeta español Vicente Espinel. Los versos riman abbaaccddc

Nace el festival de Campo de la Cruz, en la década de los 70, un día del campesino, cuando en su celebración se realizó una obra teatral que en términos generales no gusto y un grupo de campesinos y de los creadores del Festival en la silla coja de Italia, se pusieron a cantar improvisando versos, notaron que la gente los rodeo y concluyeron que eso era lo que querían los campesinos. De ahí surge la idea de hacer un festival en décimas, ya que parte de los sucesos históricos de campo de la Cruz, como las crecientes, el incendio y la llegada de Hermógenes Ramírez a la población esta relatada en décimas.

Se cristaliza el Festival el 19 de marzo de 1980 con el apoyo del alcalde de la época Marcos Páez. Este festival tiene como fundadores a Juan Martin Fragozo, Alfonso Mejia, Manuel Hereira, Julián pulido, Rafael Villa, José Martin Tatis, prospero Sanjuanelo. Posteriormente se unieron a esta loable labor Gonzalo Monterrosa, José Del Carmen Villa y otros, a quienes pido disculpas por no registrarlos. Realizan 17 festivales, festival que adquirió tanto prestigio, que, si un decimero no había ganado en Campo de la Cruz, los que lo habían hecho, se lo restregaban al contendor. Por varios motivos que no es el caso resaltar no se siguió realizando. Hoy después de muchos años se logra rescatar esta tradición que es patrimonio cultural del departamento de acuerdo con el decreto departamental 597 de 2013 firmado por José Antonio Segebre.

Es preciso resaltar a las mujeres que han pertenecido a la fundación: María acuña sarmiento, Judith Gûette, Elvia Monterrosa, Yomaira Gûette Y Yolanda Peñaloza. Quienes en su momento apoyaron y contribuyeron a que nos deleitáramos con su canto sonoro lleno de poesía y que la décima, mantuviera a través de los años como la máxima expresión vernácula de nuestro municipio.

La nueva junta comandada por José Martin Tatis Mosquera, Alfredo Ospina, Alfonso Mejía, Damaris Escorcia, Gregorio Sanjuanelo, Mario Ospino, Osvaldo Martínez, José Miguel Monterrosa, Álvaro Castañeda Mozo y Héctor Gómez Rodríguez, los espera con los brazos abiertos. En Campo de la Cruz, se respira décima.

Atte.: Héctor Gómez Rodríguez

Cc 8.535.091 de Campo de la Cruz.