El presidente Gustavo Petro anunció que les quitará las licencias de salud a las EPS ineficientes y estalló la controversia en todo el país.

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“Este gobierno a las más malas EPS les quita la licencia de salud. Nadie sabe que esto existe, no lo hemos hecho hasta ahora, pero debe ser una decisión de la Supersalud”, dijo el mandatario.

Afirmó en este sentido que, constitucionalmente, el presidente de la República es el encargado de la vigilancia de la salud pública, “que se pueda delegar en la Superintendencia, pero es una función constitucional del presidente”.

Por ello adelantó que se va a aplicar esa medida: “Se quita la licencia en salud a lo peor que tengamos, no voy a vengarme, pero se quita la licencia de salud, por las razones que sabemos: las EPS no sirven para mejorar la salud en Colombia si son aseguradoras financieras. Nosotros les ofrecimos que fueran gestoras de salud, pagas por unos servicios, no intermediarias”.

Al respecto, sostuvo que ser intermediarias “es el efecto negativo más grande sobre la población colombiana, y eso se llama falta de trámite: demorar las citas y las cirugías para mantener el dinero rentando, y cuando les toca gastar entonces demoran el pago, por eso se llaman EPS”.

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Pago de medicamentos

La otra medida que anunció es que la Adres (Administradora de los Recursos de la Salud) se encargará de pagar directamente los medicamentos para evitar la intermediación de las EPS.

“Ministro de Salud (Guillermo Alfonso Jaramillo), usted hizo una propuesta que no veo ejecutando, y es que Adres paga en cualquier farmacia las medicinas que los enfermos lleven a la farmacia, si no se la entrega el gestor farmacéutico, paga directamente a la farmacia, cualquiera, grande, chiquita, Drogas La Rebaja o cualquier otra”, dijo Petro.

Eso implica que “se acabó la manipulación y el sabotaje en medicinas, como se acaba el que no les den cita a los pacientes en las EPS: ya les dan la cita demasiado tarde, cuando se trata de cáncer, y esa es otra medida que vamos a tomar. Entonces, deja de comprarse medicamentos a los gestores farmacéuticos, subasta invertida por molécula”.

Significa, según explicó, que dos o más hospitales se pueden juntar para comprar las medicinas, pero si se juntan hay un poder del demandante de medicinas, porque esa “subasta invertida permite bajar precios de monopolio y especulación con las medicinas, que están matando ciudadanos”.

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¿Petro puede quitar licencias?

El retiro de la licencia de salud a una EPS depende de un trámite específico y no de una orden directa del jefe de Estado. La Superintendencia de Salud puede hacerlo en medio de sus funciones de inspección y vigilancia de los servicios públicos y en la regulación legal del sistema de salud.

El mandatario estaría haciendo alusión al numeral 22 del artículo 189 de la Constitución, que le asigna la función de ejercer la inspección y vigilancia de la prestación de los servicios públicos, como el de la salud, como lo define el artículo 49 superior.

Y la Ley 100 de 1993 delega en la Supersalud esa función, desarrollada por normas posteriores, por lo que si el primer mandatario de los colombianos quisiera ejercerla directamente, debería formalizar la reasunción de la delegación.

La norma de que habla Petro establece que el certificado de autorización de una EPS podrá ser revocado o suspendido por la Supersalud cuando la entidad deje de cumplir cualquiera de los requisitos establecidos para el otorgamiento de la autorización original, cuando no haya iniciado su actividad en el plazo de tres meses contados desde el otorgamiento del certificado de autorización y cuando no cumpla con constituirse legalmente, demostrar capacidad técnico-administrativa y científica para organizar la prestación del Plan Obligatorio de Salud, y acreditar solvencia financiera suficiente para responder ante sus afiliados.

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Finalmente, el Decreto 682 de 2018 expone las causales específicas bajo las cuales la Supersalud puede revocar la autorización de funcionamiento de una EPS: “Incumplir de forma reiterada e injustificada las condiciones de habilitación técnico-administrativas, tecnológicas o científicas que pongan en riesgo la efectividad de los servicios, la seguridad de los afiliados o la correcta destinación de los recursos del sector; incumplir las condiciones de habilitación financieras establecidas en la normatividad; incumplir las condiciones de habilitación de la red prestadora de servicios de salud; y ejecutar operaciones que deriven en desviación de recursos del sistema de salud”.

“Afiliados pasan a otras EPS”

El nuevo superintendente de Salud, Daniel Quintero, aseveró este martes en la emisora Blu Radio que si se da el retiro de licencia de una EPS “los pacientes pasan a otras EPS. En principio, las que ellos deseen. Y, si no lo hacen, el sistema los asigna automáticamente”. Agregó en este sentido el ex alcalde de Medellín que se implementarán “planes de choque y se respetará el derecho a la portabilidad”. Y aseguró que el retiro de la licencia se dará por uso indebido de la UPC, incumplimientos financieros, fallas en la prestación del servicio o en la red de atención y siempre “tras un proceso de investigación que respetará el debido proceso”.