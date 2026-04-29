La aerolínea Avianca reanudó sus operaciones en el aeropuerto Santiago Pérez Quiroz, en el departamento de Arauca. La noticia fue confirmada por la Aeronáutica Civil tras un vuelo de verificación realizado por la compañía aérea – el pasado 27 de abril –, en acompañamiento de inspectores de la Autoridad Aeronáutica.

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“Este avance es el resultado del compromiso articulado entre la Gobernación de Arauca, la Alcaldía de Arauca, Corporinoquia, el Concejo municipal de Gestión del Riesgo, el Colegio General Santander, las Empresas de Servicios Públicos y la gerencia aeroportuaria. Gracias a la eliminación de obstáculos en el espacio público, estas acciones han consolidado un ambiente de confianza propicio para la operación comercial.”, indicó la entidad.

Sin embargo la operación no es total, la Aerocivil aclaró que aún persisten factores de riesgo que motivaron restricciones operacionales, especialmente las relacionadas con la operación nocturna y condiciones meteorológicas no favorables.

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“EL NOTAM C 1534 continúa vigente, lo que implica que las limitaciones operativas se mantienen hasta que se logre un cumplimiento integral de los estándares de seguridad”, explica Aerocivil.

Además, sostiene que para dar continuidad a la operación de la terminal aérea es importante fortalecer las labores de intervención en el entorno aeroportuario, con especial énfasis en la poda y remoción de árboles que interfieren con las superficies de aproximación y despegue.

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