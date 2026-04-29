Dos hermanas resultaron heridas a bala en la tarde del martes 28 de abril en el barrio San Martín 2, en el municipio de Malambo, Atlántico, en un hecho que es investigado por las autoridades como un posible caso de sicariato relacionado con disputas por el control territorial del microtráfico, una situación que se ha venido presentando en varias zonas del área metropolitana de Barranquilla.

El ataque ocurrió hacia las 5:20 p. m. en la calle 15B con carrera 5A Sur, donde, según versiones de habitantes del sector, las víctimas se encontraban sentadas en la terraza de una vivienda cuando llegó una motocicleta de color negro.

De acuerdo con el reporte oficial, del vehículo descendió un hombre armado que disparó contra las mujeres y luego huyó con rumbo desconocido junto a su cómplice.

Las lesionadas fueron identificadas como Yohendy Lizeth Rambao Martínez, de 23 años, quien presentó una herida en el brazo izquierdo con orificio de entrada y salida, y Yessica Paola Rumabao Martínez, de 24 años, quien sufrió dos impactos de bala: uno en la región posterior derecha del tórax y otro en el antebrazo derecho.

Ambas fueron auxiliadas por personas del sector y trasladadas a la Clínica Campbell de Malambo, donde reciben atención médica. Según se pudo conocer, una de ellas estaría en estado crítico.

Las primeras hipótesis de los investigadores indican que el ataque estaría relacionado con una disputa entre los grupos delincuenciales organizados Los Costeños y Los Pepes, estructuras que se disputan el control de la venta local de estupefacientes en esa zona del municipio.

Las autoridades también señalaron que en ese sector tendría injerencia la organización criminal Los Costeños, presuntamente bajo el mando de alias “Carlitos Orejas”.

Como antecedente, se conoció que el pasado 2 de marzo un menor de edad resultó herido en la misma vivienda, en un caso que también es materia de investigación.

La Policía adelanta entrevistas a familiares, labores de vecindario y búsqueda de posibles cámaras cercanas que permitan esclarecer los hechos e identificar a los responsables.