El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó este martes 28 de abril la identidad del cuerpo del rabino estadounidense Nachum Yisrael Eber, quien había llegado a Bogotá para participar en actividades con su comunidad religiosa.

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Se trata de un hombre de 51 años que viajó desde Nueva York a la capital colombiana para un evento programado el pasado 21 de abril. Ese mismo día salió del lugar donde se hospedaba, ubicado en el norte de la ciudad, pero no volvió a ser visto.

Tras su desaparición, se activaron labores de búsqueda por parte de las autoridades, sus familiares y miembros de su comunidad. Las cámaras de seguridad registraron su salida del alojamiento alrededor de las 9:08 de la noche.

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#BOGOTÁ | En esta cámara vemos cómo encontraron al cuerpo de Nuchem Aber, un rabino que estaba desaparecido desde el 21 de abril cuando salía de su vivienda.



Medicina Legal confirmó su muerte violenta, gracias al registro aportado por familiares de Estados Unidos. pic.twitter.com/RDrRTz09Jo — NOTICIAS EDL (@NOTICIASEDL) April 28, 2026

Un día después, fue hallado un cuerpo en el barrio La Parcela el Porvenir, en la localidad de Bosa. En el lugar, las autoridades encontraron el cadáver maniatado con cinta y con varias heridas, por lo que fue trasladado a la Dirección Regional Bogotá de Medicina Legal.

Finalmente, una semana después, el director del instituto forense, Ariel Emilio Cortés, confirmó la identidad de la víctima. “Tras realizar el abordaje forense y las actuaciones técnico–científicas, gracias a los registros odontológicos aportados por sus familiares, a través de la Embajada de Estados Unidos, se logró establecer la identidad el día de hoy”.

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