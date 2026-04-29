Un fuerte accidente se registró en la mañana de este miércoles 29 de abril en el Malecón del Río de Barranquilla, a la altura diagonal de la estatua de Shakira.

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Según se ha podido conocer, de momento solo está involucrado un vehículo particular que terminó volcado en medio de la vía.

El automotor, de placas GXW 854 y marca Chevrolet, era conducido por una mujer que resultó gravemente herida tras el accidente, por lo que tuvo que ser remitida al centro asistencial más cercano. Su estado de salud es desconocido.

Organismos de emergencia llegaron hasta el lugar de los hechos para atender la situación y, de momento, las autoridades de tránsito investigan las causas del fuerte choque.

Fuerte accidente en el Gran Malecón: un vehículo se volcó a la altura de la estatua de Shakira➡️ https://t.co/jMZnJT70WM pic.twitter.com/aJwe9UjzOO — EL HERALDO (@elheraldoco) April 29, 2026

Entretanto, otro siniestro vial se registró en la mañana de este miércoles en la calle 83 con carrera 42B, en el norte de la ciudad, cerca del sector de Los Toboganes.

Según se conoció, el accidente involucró a un vehículo particular y a una motocicleta eléctrica. En el hecho, una joven resultó herida y fue remitida a un centro médico.