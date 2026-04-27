En las últimas horas se conoció la muerte de dos jóvenes colombianos que se vieron involucrados en un accidente de tránsito en Polonia, país ubicado en el oriente de Europa.

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Una de las víctimas fue Maroly Glen, quien era oriunda del municipio de Fonseca, La Guajira y estudió en la Universidad del Atlántico. De la otra víctima se conoció que era un hombre natural de Medellín, Antioquia.

El siniestro vial se registró este domingo 26 abril; las autoridades no han entregado mayores detalles de lo ocurrido.

Sin embargo, se conoció que la joven guajira conducía un vehículo particular en el que la acompañaba el antioqueño como copiloto.

Se pudo establecer que ambos fueron trasladados a centros asistenciales tras resultar gravemente heridos, y en la mañana de este lunes se produjeron sus decesos.

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Las autoridades en Polonia adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente, mientras los familiares de las víctimas realizan los trámites para la repatriación de los cuerpos hacia Colombia.