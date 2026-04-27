Granabastos será anfitrión del Encuentro Nacional de Centrales de Abastos de Colombia, un espacio que reunirá a gerentes y comerciantes de las principales centrales del país y de Latinoamérica, en articulación con Fenalcab, la Federación Nacional de Centrales de Abastos. El evento se llevará a cabo el próximo 7 de mayo en Comfamiliar sede Caribe.

Este encuentro cobra especial relevancia al desarrollarse en el departamento del Atlántico, que actualmente ostenta la presidencia del gremio a través de la gerente de Granabastos, Ester Fabiola Elías, quien lidera Fenalcab a nivel nacional.

La Federación Nacional de Centrales de Abastos agrupa a las principales centrales del país, entre ellas:

Central de Abastos de Bucaramanga S.A.

Cenabastos de Cúcuta Propiedad Horizontal

Surabastos Propiedad Horizontal

Gran Central de Abastos del Caribe S.A.

Central de Abastos de Valledupar – Mercabastos

Central de Abastecimientos del Valle del Cauca S.A.

Corporación de Abastos de Bogotá S.A.

Central Mayorista de Armenia Propiedad Horizontal

Central Mayorista de Antioquia

Central Mayorista de Alimentos Mercasa

Central Regional de Abastos Comprooriente

Municipio de Pasto (Mercado Público de Pasto)

El encuentro será un espacio para intercambiar experiencias, revisar retos comunes y avanzar en la transformación del sector. Durante la jornada participarán gerentes de distintas regiones, así como comerciantes, quienes aportan una mirada directa sobre la operación diaria del abastecimiento.

El evento también contará con la participación de representantes internacionales de mercados de Latinoamérica, lo que amplía la conversación hacia una visión del abastecimiento.

Dentro de la agenda se desarrollará un conversatorio con estos actores internacionales, enfocado en las tendencias y perspectivas del abastecimiento en la región, así como en los desafíos que comparten los mercados latinoamericanos.

Además, se tendrá la participación de speakers invitados que abordarán temas como el impacto de la inteligencia artificial en los mercados y las nuevas tendencias que están marcando la evolución del sector.

“Este encuentro es una oportunidad para seguir fortaleciendo la articulación entre las centrales de abastos, compartir experiencias y avanzar en soluciones que aporten al sistema de abastecimiento en Colombia”, señaló Ester Fabiola Elías.