Montería continúa dando pasos firmes hacia la internacionalización de su aeropuerto. El alcalde Hugo Kerguelén García sostuvo una reunión estratégica con directivos de Aeroregional Colombia para ultimar los detalles de lo que será el primer vuelo internacional en la historia del municipio, en la ruta Quito–Montería–Panamá.

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En el encuentro participaron Rafael Domínguez, gerente general y representante legal de Aeroregional Colombia, y Javier Calderón, director de aeropuerto de la misma aerolínea, quienes revisaron aspectos técnicos, operativos y logísticos necesarios para la puesta en marcha de la nueva conexión aérea.

Y en la mañana de este lunes 27 de abril se desarrolló una mesa de trabajo en el aeropuerto de Montería, liderada por el secretario de Desarrollo Económico, José Nicolás Barrios, con la participación de Aeroregional, Migración Colombia y actores claves, con el objetivo de articular los procesos necesarios para la operación del vuelo internacional.

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El alcalde destacó la importancia de este avance para el desarrollo de la ciudad. “Montería está cada vez más cerca de hacer historia. Esta ruta internacional representa un paso trascendental para nuestra ciudad, porque nos conecta con el mundo y abre nuevas oportunidades para el turismo, la inversión y el crecimiento económico. Estamos trabajando con responsabilidad y articulación institucional para que este sueño sea una realidad muy pronto”, afirmó.

Señaló a su vez que este proyecto es una muestra del momento de transformación que vive Montería. “Cuando Montería avanza, no hay fronteras que la detengan. Este es el resultado de una visión clara de desarrollo y de un trabajo conjunto con el sector privado y las entidades nacionales para posicionar a nuestra ciudad como un destino competitivo y atractivo a nivel internacional”.