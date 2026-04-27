La educación en Planeta Rica comienza a dar un paso firme hacia su transformación. Durante una visita a la Institución Educativa Simón Bolívar el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, confirmó que el departamento financiará las obras de renovación y construcción de nuevas aulas en este centro educativo.

Esto permitirá que a futuro funcione como colegio - universidad, pues ofertarán programas técnicos y profesionales para acercar la educación superior a los territorios.

La inversión en las obras que se requieren, que es la intervención de 1.577,95 metros cuadrados de infraestructura, asciende a más de $10.399 millones, y su objetivo es brindar espacios dignos, modernos y funcionales para estudiantes, docentes y toda la comunidad educativa.

Cortesía Gobernación de Córdoba

“Hemos venido no con palabras, venimos con hechos. Esta entrega marca el inicio de una obra que transformará la vida de nuestros estudiantes, con espacios adecuados para aprender y construir su futuro”, expresó el gobernador durante el evento.

El proyecto contempla la construcción y adecuación de 16 aulas académicas, distribuidas en 8 para primaria y 8 para secundaria y media, además de áreas administrativas, zonas recreativas, espacios de permanencia, baterías sanitarias con accesibilidad, y mejoras en redes eléctricas, hidráulicas y sanitarias.

Esta obra responde a las necesidades actuales de la institución, que presenta limitaciones en su capacidad instalada, deterioro en su infraestructura y falta de espacios adecuados, lo que ha generado dificultades en el desarrollo de las actividades académicas.

Con este, ya son cuatro colegios los que serán transformados en los municipios de Tuchín, San Bernardo del Viento, Los Córdobas y Planeta Rica.