Barranquilla vivió una de las jornadas comunales más concurridas de los últimos años durante las elecciones de Juntas de Acción comunal ( JAC) 2026, en las que se registró una participación histórica del 68, 7% de los ciudadanos habilitados para votar.

En total, 34.379 personas acudieron a las urnas para elegir a los dignatarios de 157 JAC en distintos barrios de la ciudad, en un proceso que se desarrolló con normalidad y sin mayores contratiempos, según el balance entregado por la Alcaldía Distrital.

Leer más: Policía reporta balance positivo en el comportamiento durante elecciones de Juntas de Acción Comunal

El alcalde Alejandro Char destacó la masiva asistencia y el compromiso ciudadano con estos espacios de participación. Señaló que la alta votación refleja la confianza de los barranquilleros en la organización comunal como herramienta clave para impulsar el desarrollo de sus territorios.

La jornada electoral contó con cerca de 200 mesas de votación habilitadas en diferentes sectores de la ciudad. Aunque estaban programadas elecciones en 165 juntas, ocho de ellas no participaron por decisiones concertadas con la administración o por situaciones de fuerza mayor, por lo que sus comicios se realizarán de manera extemporánea en un plazo no mayor a dos meses.

Desde las 7:30 de la mañana se instaló el Puesto de Mando Unificado (PMU), desde donde se hizo seguimiento permanente al desarrollo de la jornada. En este espacio participaron entidades como la Gobernación del Atlántico, el Ministerio del Interior, la Personería, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional y representantes de organizaciones comunales.

Leer más: Por actualización de diseños e interferencia con tubería se ha retrasado sede de la UA en Soledad

La Alcaldía, a través de la Secretaría de Gobierno y la Oficina de Participación Ciudadana, acompañó el proceso en cada punto de votación, verificando el cumplimiento de las garantías y el adecuado desarrollo de los comicios.

Andrés Rengifo Lemus, jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, resaltó que la jornada ratifica el compromiso de las comunidades con el fortalecimiento de los liderazgos barriales y la participación activa en la toma de decisiones locales.

Le puede interesar: Los impactos para la industria y el turismo de obras de doble calzada de vía a Ciénaga

Previo a las elecciones, la administración distrital brindó capacitaciones a los tribunales de garantías y suministró los insumos necesarios para la realización del proceso, incluyendo kits electorales.

Las autoridades destacaron que el incremento en la participación frente a procesos anteriores consolida estas elecciones como una de las más representativas en materia de organización comunal en Barranquilla, fortaleciendo así los espacios de democracia local y participación ciudadana.

Leer más: Distrito inaugura parque ‘Renowitzky’ en Ciudadela 20 de Julio