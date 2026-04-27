Fiesta Celestial cumple 30 años y lo celebrará en el Parque de la Vida, el 2 de mayo, cuando los acordeones se abrirán para Dios donde el pueblo vallenato y los visitantes disfrutarán de la mejor música góspel para bendecir a Valledupar.

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En Fiesta Celestial cuyo lema es Vallenato para sanar el alma, estarán reconocidas agrupaciones que a lo largo de su carrera han entregado éxitos con música cristiana como, Dagoberto el ‘Negrito’ Osorio, Los Hijos del Rey, Zero Música, Juan Carlos Ramírez, Grace Band y Andrés Martínez.

En cuanto a los concursos de canción inédita se realizará el 2 de mayo de 9:00 a 3:00 pm en el Centro Comercial Unicentro, ya quedaron preseleccionadas 18 canciones de 27 que se presentaron. Entre ellas se encuentran: Canción Inédita Aficionada, Quédate conmigo de Sandro Martínez Robles; El primer lugar, Kevin Jesús Quiroz Martínez; Fiesta Celestial, Juan Bautista Arrieta Salas; Mi alto refugio, Aura Canabate; Descanso en mi Jehová, Martha del Valle; Voy en tu nombre, Limedes Molina; No hay vencimiento de Andrés Felipe Fragozo y Me empujaste con violencia de Libardo Enrique Ramos.

cortesía Fiesta Celestial será un evento para alabar a Dios.

En canción inédita profesional se encuentran, Mi mejor canción, Humberto Ovallos; La Biblia de Leonardo Salcedo; Que viva Jesús, de Carlos Fontalvo Pacheco; La Gloria a Dios, Heider Alexander Menco; Valledupar para Cristo, Geovanny Cantillo López; En plena Fiesta Celestial de Héctor González Atencio; Volveré a mi padre, José Alberto Daza; En Honor a ti, Arnet Eliuth Hernández; De Gozo en Gozo, Camilo Moisés Ramírez y El más grande fue humilde, de Ever Tulio Padilla.

Maranatha Nights el preámbulo de Fiesta Celestial

Como un primer evento en el marco de los 30 años de Fiesta Celestial, llegó a Valledupar Maranatha Nights, un tour que conforman los músicos internacionales Marcos Brunet (Brasil) y Lucas Coslie (Argentina) interpretes y compositores que se presentaron el 22 de marzo en la Iglesia Cejes con su ministerio ‘TOMATULUGAR’.

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‘Fue un tiempo poderoso de adoración una hermosa apertura para Fiesta Celestial", dijo la pastora Damarys Oñate.