En la visión del Feng Shui, los animales tienen un peso importante dentro de la energía del hogar. Su presencia, sus movimientos y hasta el lugar donde aparecen dicen mucho, como pasa con esas arañas que se esconden en los rincones de la pared, con sus patas largas y delgadas.

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La llamada araña de rincón, conocida científicamente como Loxosceles laeta, mide entre 8 y 12 milímetros, aunque con las patas extendidas puede alcanzar hasta 45 mm. Es común verla en casas, sobre todo en zonas oscuras, y además puede resultar peligrosa, por lo que su aparición no es cualquier cosa.

En distintas culturas, los insectos y arácnidos simbolizan mensajes, libertad y conexión con la naturaleza. Dentro del Feng Shui, esta antigua práctica china que busca equilibrar los espacios, su aparición puede tener un significado especial.

Asimismo, si últimamente te topaste con una en tu casa, puede que no sea coincidencia. Para esta filosofía y para muchas creencias populares, la araña no se interpreta solo por lo que es, sino por el sitio donde aparece y la energía del lugar. Estas arañas suelen instalarse en espacios oscuros y poco frecuentados, algo clave para entender el mensaje energético del hogar.

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Los rincones llenos de telarañas representan áreas donde la energía está estancada. La presencia de una araña de rincón refuerza esa idea: no habla de buena suerte, sino de espacios olvidados, sin limpieza o sin renovación. Es una señal de que hay algo que se está dejando “quieto” o que no está recibiendo la atención necesaria.

Además, al ser venenosa, también se asocia con una energía negativa o de alerta dentro de la casa. Las telarañas simbolizan cosas que se “quedan atrapadas”, ya sean emociones, problemas sin resolver o falta de movimiento en algún aspecto de la vida.

Esto significa la presencia de la araña en las casas

De manera natural, su presencia indica que hay que estar pilas, y puede significar:

Hay rincones oscuros y poco transitados donde puede esconderse.

Hay alimento disponible dentro del hogar.

Suelen aparecer donde hay insectos pequeños rondando.

El ambiente de la casa es seco, templado y con poco ruido.

Hay acumulación o zonas que casi no se usan.

Existen objetos guardados, ropa sin mover o depósitos que facilitan su presencia.

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