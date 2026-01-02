El concepto tradicional de familia en Colombia sigue ampliándose. En un acto realizado en la Biblioteca Nacional, se oficializó el Acuerdo por el Bienestar Familiar, una iniciativa que marca un cambio significativo al incluir a los animales de compañía dentro del sistema de subsidio familiar.

La decisión responde a una realidad cada vez más visible en los hogares del país, las llamadas familias multiespecie, donde perros y gatos forman parte activa de la vida cotidiana. De hecho, cifras recientes indican que el 67 % de los hogares colombianos considera a sus mascotas como miembros de la familia.

Con la firma del acuerdo, las cajas de compensación asumen el compromiso de ajustar su portafolio de servicios para atender también las necesidades de estos integrantes no humanos.

Beneficios para las mascotas y sus cuidadores

La puesta en marcha del acuerdo permitirá que los trabajadores afiliados accedan, de manera progresiva, a servicios pensados específicamente para el bienestar de sus animales de compañía.

La senadora Andrea Padilla Villarraga en entrevista con CityTv que la implementación se realizará a través de las entidades que agrupan a las cajas de compensación, como Asocajas y Fedecajas.

Entre los beneficios que se contemplan están:

Acceso a centros recreativos y espacios deportivos en compañía de las mascotas.

Descuentos y tarifas especiales en servicios veterinarios.

Reducción de costos en alimentos especializados para animales.

Uso de zonas de entretenimiento administradas por las cajas de compensación.

Un avance en el reconocimiento de nuevas formas de familia

Más allá del alivio económico, la iniciativa representa un avance en el reconocimiento social y jurídico de las familias multiespecie. Para la senadora Padilla, se trata de un paso clave en la adaptación de las políticas públicas a las nuevas dinámicas familiares del país.

“Hoy se está firmando el acuerdo por el bienestar familiar dentro del sistema de subsidio familiar. En concreto, las cajas de compensación familiar se están comprometiendo a incluir a los animales de compañía dentro de su oferta de bienes y servicios, entendiendo que ellos cada vez están más presentes en los hogares colombianos como parte de la familia”.

Desde las autoridades se invitó a los ciudadanos a consultar en sus cajas de compensación sobre la disponibilidad de estos beneficios, que se incorporarán de manera gradual.

Finalmente, el acuerdo cuenta con el respaldo del Ministerio de Trabajo y hace parte de una estrategia más amplia para modernizar el sistema de subsidio familiar, atendiendo no solo a los trabajadores, sino también a sus entornos afectivos.