La vejez es una etapa natural en la vida de los perros, pero determinar cuándo comienza exactamente es crucial para ajustar su alimentación, actividad y salud.

“Tomé la decisión más difícil de mi vida”: Lewis Hamilton se despide de Roscoe, su perro estrella en la Fórmula 1

Día Internacional del Gato: este 8 de agosto es una fecha para destacar su importancia en nuestra vida

Multan a mujer que dejó encerrado a su perro en un carro durante horas: ¿De cuánto es el comparendo?

Un análisis reciente publicado en Journal of Small Animal Practice propone que, en promedio, los perros empiezan a considerarse “mayores” alrededor de los 7 años, aunque este límite cambia significativamente según la raza y el tamaño.

Las diferencias entre razas son notables, pues mientras un cocker spaniel alcanza la etapa senior cerca de los 11 años, un jack russell terrier puede tardar hasta los 14 años en entrar a la vejez. Esto evidencia que no existe una edad única para todos los perros y que su cuidado debe adaptarse a características individuales.

Pexels Las diferencias entre razas son notables, pues mientras un cocker spaniel alcanza la etapa senior cerca de los 11 años, un jack russell terrier puede tardar hasta los 14 años en entrar a la vejez.

Estas son las enfermedades más comunes en perros mayores

Afecciones musculoesqueléticas (33%)

Problemas dentales (31%)

Enfermedades de la piel (28%)

Alteraciones digestivas (22%)

Las patologías dentales mostraron un crecimiento acelerado con cada año cumplido y resultaron especialmente frecuentes en razas pequeñas, que tienden a acumular más sarro y a desarrollar enfermedades periodontales. También los trastornos articulares y musculares predominan en razas grandes como labradores, border collies o dogos de burdeos, debido a su estructura física y mayor desgaste.

Pexels Además de la edad y la raza, otros elementos influyen en cómo envejece un perro. El estudio destaca que los machos esterilizados mostraron mayor tendencia a sufrir problemas musculoesqueléticos.

Además de la edad y la raza, otros elementos influyen en cómo envejece un perro. El estudio destaca que los machos esterilizados mostraron mayor tendencia a sufrir problemas musculoesqueléticos.

Los perros grandes envejecen más rápido que los pequeños; el estado reproductivo, el sexo y el tamaño del animal son determinantes para su salud geriátrica.

¿Cómo cuidar correctamente a un perro mayor?