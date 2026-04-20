Uno de los momentos más emocionantes para su mascota y usted, ya sea porque lo va a sacar a hacer sus necesidades o para que se divierta, es salir a pasear.

¿Dormir con su perro fortalece el vínculo con su mascota? Expertos explican beneficios y riesgos

Maltrato animal en Colombia: estas son las multas y sanciones que podrían enfrentar los responsables

Tres hombres fueron condenados por maltrato y muerte de animales en Quindío, Magdalena y Valle del Cauca

Como se dijo anteriormente no solo le permite hacer sus necesidades sino que también libera energía, estimula su mente y favorece la socialización.

Pero no hay que negar que el contacto con el exterior lo expone a polvo, bacterias, residuos químicos y otros elementos que pueden terminar dentro del hogar cuando regresen.

Pexels Paseo con su mascota

Por eso, establecer una rutina de limpieza al regresar es clave para su bienestar y el de toda la familia. Y es que durante en el paseo el perro está en contacto con orina y heces de otros animales, barro y polvo, parásitos e insectos y otros residuos.

¿Cómo limpiar a su perro después del paseo?

1. Tenga un kit de limpieza adecuado

El primer paso es contar con herramientas básicas como toallitas húmedas diseñadas específicamente para mascotas.

Es importante que sean especial para ellos no toallitas de bebé o productos con alcohol porque les irrita la piel. En supermercados como D1 puede conseguir productos para sus mascotas a un muy buen precio.

2. Limpie el hocico con suavidad

El hocico es una de las zonas que más contacto tiene con el entorno. Los perros exploran el mundo a través del olfato, por lo que acumulan suciedad fácilmente.

3. Limpie la barriga

Limpie la barriga si tiene una raza de perro pequeña y la barriga suele rozar el suelo durante el paseo. También es recomendable pasar la toallita por la zona de la cola.

4. Limpie las patas

Las patas son el punto más crítico, ya que están en contacto directo con el suelo. Límpielas muy bien pero con cuidado porque es sensible la zona.

@chemanimals Limpia las patas de tu perro de manera correcta y bien facil ♬ sonido original - Chemanimals

5. Báñelo solo si es necesario

No es necesario bañarlo pero si ya está sucio de barro o suciedad excesiva, un baño no caería mal. O también es válido que le bañe las patas o las partes específicas.

Al principio puede parecer difícil pero una vez se acostumbren a esta rutina, no será imposible.