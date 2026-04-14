La Alcaldía de Montería continúa fortaleciendo su compromiso con el bienestar animal y la salud pública, alcanzando, en lo corrido del año, un total de 1.486 esterilizaciones en jornadas desarrolladas tanto en la zona urbana como rural.

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Este importante avance se consolida con la más reciente jornada realizada el fin de semana en la Institución Educativa Santa María, en la Comuna 3, donde hubo 296 esterilizaciones entre perros y gatos, lo que evidencia una alta participación de la comunidad y el impacto positivo de esta estrategia en el control poblacional de animales de compañía.

Alcaldía de Montería

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En detalle, durante la jornada más reciente se realizaron 143 esterilizaciones de caninos (105 hembras y 38 machos) y 153 esterilizaciones de felinos (114 hembras y 39 machos), lo que demuestra un esfuerzo equilibrado en la atención de ambas especies y un enfoque técnico en el control poblacional.

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El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, destacó que “estamos demostrando que el bienestar animal también es una prioridad en Montería. Estas 1.486 esterilizaciones no son solo una cifra; son acciones concretas que impactan la salud pública, previenen el abandono y reflejan una ciudad más consciente y responsable”.