La Alcaldía de Montería, a través de la Secretaría de Salud y en articulación con la ESE Vida Sinú y las IPS vacunadoras del municipio, realizan este sábado 30 de mayo la primera Jornada Local de Vacunación en el área urbana y rural, así como en los principales centros comerciales de la ciudad.

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La secretaria de Salud, Lorena Portillo, informó que durante la jornada aplicarán biológicos priorizados para proteger la salud de la población.

“Vacuna contra el dengue para niños y niñas de 9 años; sarampión/rubeola para viajeros, talento humano en salud y personas en alto riesgo. La vacuna contra la influenza para que niños menores de 1 año, niños de 1 a 5 años, talento humano en salud, personas en alto riesgo y mayores de 60 años completen su esquema de vacunación. Además, hemos priorizado la aplicación de la vacuna contra Virus del Papiloma Humano (VPH) para niños y niñas y jóvenes de 9 a 17 años”, expresó la funcionaria.

Durante la jornada también aplicarán la vacuna contra la Fiebre Amarilla a personas de 1 a 59 años, viajeros y talento humano en salud.

La Secretaría de Salud recuerda que la vacunación es un acto de prevención y cuidado por lo que con esta jornada se busca ampliar la cobertura y garantizar la protección de la población frente a enfermedades de alto impacto.

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“Invitamos a padres, cuidadores y ciudadanos en general a acercarse a los puntos habilitados y aprovechar esta oportunidad para proteger la salud de sus familias”, indicó Portillo.

Los puntos de vacunación Montería son: Acción Salud Para Todos SAS; ESE Vidasinú Centro de salud La Candelaria; ESE Vidasinú Centro de salud Rancho Grande; ESE Vidasinú Centro de salud Simón Bolívar; ESE Vidasinú Centro de salud Sucre; ESE Vidasinú Centro de salud Villa Cielo; SANITAS / Montería CC Nuestro; CIS COMFAMA Montería; GESTAR SALUD de Colombia; ESE Vidasinú Hospital Camilo Torres; ESE Vidasinú Hospital Cantaclaro; ESE Vidasinú Hospital El Amparo; ESE Vidasinú Hospital La Gloria; ESE Vidasinú Hospital La Granja; Medicina Integral S.A. Magisterio; Medicina Integral S.A.. Sede Centro; Dirección de Sanidad Batallón Brigada 11; Dirección de Sanidad Policía Montería; Virrey Solis IPS S.A. Perla del Sinú; Centro Comercial Nuestro y Centro Comercial Buenavista.