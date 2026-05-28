El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, sostuvo un encuentro institucional con el de Apartadó (Antioquia), Adolfo Romero, con el propósito de construir una hoja de ruta conjunta que permita articular iniciativas de desarrollo entre ambas ciudades en materia de infraestructura, cultura, deporte, turismo y competitividad.

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“Aprender siempre debe ser una constante. Conversamos con el alcalde de Apartadó sobre los avances de su ciudad y la nuestra y abrimos una alianza estratégica entre dos regiones que cuentan con la operación de Puerto Antioquia y, por supuesto, la terminal aérea internacional de Los Garzones”, expresó el mandatario.

Kerguelén García presentó las principales estrategias, programas y acciones que se han impulsado desde el inicio de la administración municipal para fortalecer la economía y la generación de empleo, impulsar el turismo, atraer eventos nacionales e internacionales, mejorar la infraestructura vial y educativa, y la consolidación de la educación como eje central del desarrollo de la ciudad.

De igual forma, el mandatario de los monterianos, expuso los avances de proyectos emblemáticos como Businú, el Tercer Puente sobre el río Sinú y el Parque Botánico Las Lagunas, iniciativas que hoy posicionan a Montería como referente nacional en movilidad sostenible, transformación urbana y sostenibilidad ambiental.

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Por su parte, el alcalde de Apartadó, Adolfo Romero, destacó la importancia de este acercamiento institucional y aseguró que este tipo de alianzas permiten intercambiar experiencias exitosas y construir oportunidades conjuntas para el crecimiento de ambas regiones.

“Estamos emocionados de aprenderle a una ciudad como Montería. Hoy vemos una ciudad que inspira por su desarrollo y que nos motiva a soñar con una transformación similar de cara a nuestro río”, expresó.

También resaltó las apuestas ambientales y de salud pública que adelanta Montería, señalando que se han convertido en ejemplos para otras regiones del país.

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“Destacamos el avance de iniciativas ambientales que hoy posicionan a Montería como una ciudad verde, así como el trabajo que vienen realizando en materia de salud pública y calidad educativa y de vida para la gente”, agregó.

Además puntualizó que este hermanamiento permitirá fortalecer la integración entre Urabá y el Caribe colombiano, especialmente con la operación de Puerto Antioquia. “Apartadó y Montería hoy sellan una alianza estratégica para compartir experiencias en transporte, desarrollo económico, cultura, deporte e infraestructura. Estamos seguros de que esta unión será clave para el crecimiento de nuestras regiones”, concluyó.

Durante el encuentro, el alcalde Kerguelén destacó la importancia de consolidar alianzas estratégicas entre territorios que comparten dinámicas económicas y de crecimiento regional, especialmente ante la entrada en operación de Puerto Antioquia y el potencial logístico que representa la conectividad aérea de Montería, al ser la ciudad capital más cercana a Apartadó.

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En la reunión también participaron el presidente del Concejo de Apartadó, Gian Berrío; la secretaria de Infraestructura de Montería, Iris Spath; el secretario de Desarrollo Económico y Competitividad, José Nicolás Barrios, y el concejal Elkin Ávila, además de equipos técnicos de ambas administraciones.