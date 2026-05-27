A través del programa de Economía Popular de la Gobernación de Córdoba, jóvenes con discapacidad del emprendimiento Cocina Sin Límites, en la ciudad de Montería, han fortalecido su labor de repostería, con nuevas herramientas y mayores oportunidades de crecimiento e inclusión productiva, dejando en evidencia que la Revolución de la Economía impacta a diversos sectores.

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Esta iniciativa, impulsada por el gobernador Erasmo Zuleta Bechara a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Agroindustrial, está permitiendo que pequeños negocios de población vulnerable en varios municipios de Córdoba mejoren sus procesos, generen ingresos y transformen sus condiciones de vida.

En el caso de Cocina Sin Límites, el emprendimiento recibió en diciembre de 2025 herramientas y equipos para fortalecer su cocina, mejorar sus procesos productivos y ampliar su capacidad de generación de ingresos. Esto ha permitido que los integrantes de la asociación, junto a sus madres y cuidadores, continúen fortaleciendo su negocio y construyendo un proyecto de vida con sus capacidades y talentos.

Rosmery Berrocal, la directora de Asosinlímites, dijo que “estamos conformados desde el 2021, cuando nos reunimos un grupo de madres para sacar a nuestros hijos adelante con este emprendimiento. Recibimos lozas, samovares, termos, mesones, sillas, entre otras cosas; estamos muy agradecidos con la Gobernación de Córdoba porque tocamos esa puerta y se nos abrió”.

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Las líneas de negocio focalizadas son panadería, cafetería, confecciones, comidas rápidas, barbería, lavandería, zapatería y soldadura, entre otras iniciativas productivas que hoy están mejorando sus ingresos y generando nuevas oportunidades laborales en el departamento.