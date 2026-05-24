Por los niños con cáncer y sus familias, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, se sumó este domingo 24 de mayo a la Media Maratón Dorada 2026, MMD, de la Fundación IMAT y acompañó a centenares de corredores que madrugaron para correr por la vida.

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La jornada deportiva, además de promover hábitos saludables y la integración ciudadana, tuvo un propósito solidario: recaudar recursos para ayudar a reconstruir las viviendas de Zharick, Damián, Samuel y Valeria, cuatro niños diagnosticados con cáncer que resultaron afectados por las inundaciones generadas por el frente frío del mes de febrero.

Gobernación de Córdoba/Cortesía

Desde las 4:00 de la mañana comenzaron a llegar los participantes al punto de concentración, donde realizaron sesiones de calentamiento previas a la competencia. La jornada inició oficialmente a las 4:55 a. m. con la salida del pelotón integrado por miembros del Ejército Nacional y personas con discapacidad. Posteriormente fue la partida de las diferentes categorías: 21 kilómetros a las 5:00 a. m.; 10 kilómetros a las 5:10 a. m.; y 5 kilómetros a las 5:20 a. m.

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Durante el recorrido, los corredores tuvieron la oportunidad de hacer sonar la campana de la esperanza, un acto cargado de simbolismo que representa una de las mayores victorias en la lucha contra el cáncer. En la Fundación IMAT, esta campana es tocada por los pacientes cuando reciben la noticia de que han superado la enfermedad, convirtiéndose en un mensaje de fe, fortaleza y vida para quienes continúan su tratamiento.

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El recorrido de la Media Maratón Dorada atravesó algunos de los principales corredores viales de la ciudad de Montería, y para garantizar el desarrollo seguro de la actividad, las autoridades implementaron cierres viales temporales desde las 3:00 de la madrugada, medida que permitió el tránsito ordenado de los participantes y el adecuado acompañamiento logístico durante toda la competencia.