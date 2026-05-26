La bióloga samaria María del Rosario Yanett Anillo fue admitida en Sigma Xi, una de las sociedades científicas más reconocidas a nivel mundial, fundada en Estados Unidos en 1886, y que reúne a investigadores de alto impacto, contando entre sus miembros a más de 200 premios Nobel, como Albert Einstein y Linus Pauling.

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El ingreso a Sigma Xi se hace solo por invitación y reconoce la excelencia académica y el aporte a la ciencia.

Con 22 años y graduada en Biología, de la Fordham University, en Nueva York, María del Rosario fue exaltada por su trabajo en genética, enfermedades infecciosas en poblaciones vulnerables y análisis de los sistemas de salud en Latinoamérica.

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Su interés por la investigación nació tras el diagnóstico de síndrome de Turner de su hermana menor. Desde entonces ha enfocado sus estudios en enfermedades genéticas, cáncer y enfermedades huérfanas, buscando visibilizar a pacientes con diagnósticos complejos.

Es autora del libro ‘Nacida Incompleta, Hecha Perfecta: El Milagro y la Ciencia de Ser Ella’, una obra que precisamente explora el síndrome de su hermana, en el que combina la perspectiva de la genética, la medicina y la experiencia familiar.

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Además de este reconocimiento María del Rosario ha recibido otros, no menos importantes. En diciembre de 2025 obtuvo el Premio Líder Internacional en Estados Unidos, y en febrero de 2026 el Máximo Galardón Colombia, entregado por la Federación Interamericana de Periodismo por su trabajo pionero en genética en la región.

Además de su carrera científica hace voluntariado con la Cruz Roja Colombiana desde los 13 años.

Su trayectoria la posiciona como un ejemplo de cómo la ciencia, el liderazgo social y el compromiso humano pueden ir de la mano.