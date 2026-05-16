Unidades de la Sijin y del Gaula de la Policía del Magdalena aprehendieron en el municipio de El Piñón a tres señalados integrantes del Clan del Golfo que se dedican al comercio de sustancias estupefacientes.

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Las detenciones ocurrieron en desarrollo de diligencias de allanamiento y registro en las que les incautaron un arma de fuego artesanal calibre 9 milímetros y más de 800 gramos de estupefacientes, entre marihuana, coca y base de coca.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por Policía Judicial, “estas personas serían señaladas de dinamizar el microtráfico en el municipio de El Piñón y, presuntamente, tendrían relación con dos homicidios ocurridos recientemente en esta población, motivados por disputas territoriales asociadas al control del narcotráfico”, reportó la Policía del Magdalena.

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También establecieron que a los capturados les registran cinco anotaciones judiciales por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Sobre estas detenciones el coronel Alexánder Martín Eljadue, comandante del Departamento de Policía Magdalena, sostuvo que representan un golpe a las estructuras criminales y de paso le devuelvan la tranquilidad a los magdalenenses. Toda persona vinculada a actividades delictivas y que hoy se encuentre en el radar de las autoridades será ubicada, capturada, judicializada y puesta a disposición de la justicia. No vamos a detener nuestra ofensiva contra el crimen en el departamento”, puntualizó.