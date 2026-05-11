Con el deceso de Stewen José Gutiérrez Bravo, de 26 años, se elevó a cinco el número de fallecidos en la masacre del barrio La Esperanza del corregimiento Palmira en Puebloviejo, Magdalena.

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Gutiérrez Bravo fue uno de los tres heridos que dejó la incursión de 10 hombres a bordo de cinco motocicletas la madrugada de ayer domingo en el parque donde la comunidad celebraba el Día de las Madres. Los balazos lo impactaron en el tórax, un hombro y un antebrazo.

Fue el herido de mayor gravedad que dejó este ataque armado, de hecho siempre estuvo con pronóstico reservado en el Hospital San José.

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Stewen José era hijo de José Antonio Gutiérrez Sevilla, de 54 años, conocido como ‘Aramis’, y a quien ‘Los Pachencas’ habrían asesinado.

De otra parte, se está a la espera del inicio de las audiencias en contra de Maycol Manuel Ochoa Pérez, Elías Moisés Orozco Orozco, Deimun de Jesús Pacheco Ojeda, Kaleth Arbey Ramos Niebles y Jhon Mauro Sandoval Montaño, presuntos integrantes de ‘Los Pachencas’ que habrían participado en esta masacre.

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