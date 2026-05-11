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Por:  Maria Victoria Bustamante Fernandez

Con el deceso de Stewen José Gutiérrez Bravo, de 26 años, se elevó a cinco el número de fallecidos en la masacre del barrio La Esperanza del corregimiento Palmira en Puebloviejo, Magdalena.

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Gutiérrez Bravo fue uno de los tres heridos que dejó la incursión de 10 hombres a bordo de cinco motocicletas la madrugada de ayer domingo en el parque donde la comunidad celebraba el Día de las Madres. Los balazos lo impactaron en el tórax, un hombro y un antebrazo.

‘Los Pachencas’ serían los autores de la masacre en Puebloviejo, Magdalena

Fue el herido de mayor gravedad que dejó este ataque armado, de hecho siempre estuvo con pronóstico reservado en el Hospital San José.

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Stewen José era hijo de José Antonio Gutiérrez Sevilla, de 54 años, conocido como ‘Aramis’, y a quien ‘Los Pachencas’ habrían asesinado.

De otra parte, se está a la espera del inicio de las audiencias en contra de Maycol Manuel Ochoa Pérez, Elías Moisés Orozco Orozco, Deimun de Jesús Pacheco Ojeda, Kaleth Arbey Ramos Niebles y Jhon Mauro Sandoval Montaño, presuntos integrantes de ‘Los Pachencas’ que habrían participado en esta masacre.

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