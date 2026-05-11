El Ministerio de Transporte publicó un proyecto de resolución con el que busca prorrogar por 12 meses más la suspensión del cobro para las categorías I y II en en el peaje Papiros, ubicada en la vía Cartagena–Barranquilla. La medida entraría a regir a partir del 12 de mayo de 2026, fecha en la que vence la actual suspensión.

Según el documento publicado por el Gobierno nacional, la decisión responde a la persistencia de conflictos sociales, problemas de movilidad y reclamos ciudadanos que desde 2023 se vienen presentando alrededor de la operación del peaje. Asimismo, afirma que, pese a las mesas de diálogo adelantadas entre comunidades, autoridades y concesionario, todavía persisten afectaciones de “alta significancia social” para los habitantes y usuarios del corredor vial.

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Entre las principales problemáticas identificadas por el Ministerio de Transporte se encuentran las largas filas y congestiones en horas pico, riesgos de siniestralidad para motociclistas y ciclistas, cuellos de botella por la cercanía de la báscula con las casetas de recaudo y la falta de una ruta alterna adecuada para los residentes de la zona.

Cabe precisar que la nueva prórroga también buscaría dar tiempo para avanzar en la solución definitiva al conflicto. Tras la evaluación técnica, se escogió una alternativa que, según las autoridades, permitiría mejorar los tiempos de tránsito, la seguridad vial y la operación del peaje. Sin embargo, el concesionario solicitó ampliar por un año la suspensión del cobro para poder desarrollar las socializaciones con líderes comunitarios y ejecutar los estudios y diseños definitivos antes de una eventual reactivación tarifaria.

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Según datos del Ministerio de Transporte, por el peaje Papiros circulan en promedio 17 mil vehículos diarios, de los cuales cerca del 70 % corresponden a la categorías 1 y 2.

Lo anterior significa que cualquier decisión sobre el cobro tiene efectos directos sobre miles de ciudadanos y sobre una zona que ha experimentado en los últimos años un crecimiento urbano significativo, impulsado por el turismo, los nuevos proyectos inmobiliarios y el comercio local.