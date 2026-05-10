Una investigación desarrollada en la ciclovía del Atlántico y en los puntos seguros para ciclistas del departamento logró llegar a una revista científica internacional, luego de analizar las condiciones de salud cardiovascular de quienes practican ciclismo recreativo en la región.

El estudio fue publicado en Preventive Medicine Reports y estuvo liderado por especialistas de la Universidad Simón Bolívar, en alianza con instituciones académicas y médicas de Estados Unidos, entre ellas Boston University y Columbia University.

La investigación se enfocó en conocer el estado de salud de los usuarios de la ciclovía departamental y encontró señales de alerta relacionadas con hipertensión, sobrepeso y ausencia de controles médicos preventivos entre los deportistas aficionados.

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Durante marzo y abril de 2024 fueron evaluados 355 ciclistas en distintos puntos de la ruta habilitada por el programa “Tu Ruta Te Cuida”, impulsado por el Instituto de Tránsito del Atlántico.

Los resultados mostraron que más de la mitad de los participantes tenía exceso de peso. En total, el 65,3 % presentó sobrepeso u obesidad, mientras que el 22 % registró hipertensión arterial, una cifra similar al promedio nacional.

El análisis también evidenció otros factores asociados al riesgo cardiovascular: el 11,8 % reportó colesterol elevado y el 10,4 % era fumador activo.

Sin embargo, uno de los hallazgos que más inquietó al equipo investigador fue la poca cultura de prevención entre los ciclistas recreativos. Solo dos de cada diez personas consultadas afirmaron haberse practicado un chequeo médico antes de iniciar esta actividad deportiva de forma frecuente.

Para el cardiólogo e investigador Miguel Urina Triana, director del estudio, los resultados reflejan la necesidad de fortalecer campañas de educación y prevención en torno a la práctica deportiva.

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“El ejercicio trae beneficios importantes para la salud, pero es fundamental acompañarlo de controles médicos periódicos, especialmente cuando existen factores de riesgo que muchas veces pasan desapercibidos”, explicó.

Aunque la investigación también evaluó posibles casos de hipertensión inducida por el ejercicio, los especialistas indicaron que no encontraron evidencias dentro de la muestra estudiada.

El trabajo científico fue desarrollado bajo estándares internacionales de investigación observacional y contó con aprobación ética de la Fundación del Caribe para la Investigación Biomédica.

Además de resaltar la importancia del deporte y la movilidad sostenible, el estudio posiciona al Atlántico como escenario para investigaciones médicas enfocadas en salud pública y hábitos de vida saludable.

Desde el Instituto de Tránsito del Atlántico señalaron que estos espacios recreativos también se han convertido en herramientas para generar información útil que permita orientar políticas de prevención y bienestar en el departamento.