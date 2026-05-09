El municipio de Soledad posee una vasta riqueza cultural, gastronómica e incluso natural. Es cuna de la cumbia y del maestro Pacho Galán; además, Simón Bolívar figura entre sus visitantes más ilustres. A ello se suma la butifarra, su plato insignia, reconocido ampliamente a nivel nacional.

A pesar de contar con estos atributos, este terruño no ha logrado posicionarse como un destino turístico de impacto en el departamento aun cuando en su jurisdicción se ubican el aeropuerto Ernesto Cortissoz y la Terminal Metropolitana de Barranquilla.

Para empezar a cambiar esa realidad, la Alcaldía de Soledad ha iniciado una serie de mesas técnicas que permitan la construcción de una política pública para consolidarse como un referente regional en materia de turismo.

El proceso, la Oficina de Competitividad de la Alcaldía de Soledad, ha permitido reunir a actores vinculados con la hotelería, la gastronomía, la cultura, la tradición y la museografía, entre otras áreas estratégicas.

La primera mesa técnica se desarrolló con la participación de diferentes sectores de la comunidad local para definir puntos en común para el desarrollo de esta hoja de ruta.

“La finalidad de las mesas es realizar el levantamiento del Plan Estratégico de Turismo del municipio, con una visión a 7 años. Asimismo, construir el inventario turístico de Soledad y definir su ruta y marca ciudad, con el propósito de posicionar al municipio como un destino que pueda ingresar al catálogo turístico del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a nivel nacional”, aseguró Brency Peña, directora de dicha dependencia, a EL HERALDO.

En ese proceso, uno de los primeros objetivos ha sido levantar un inventario para consolidar la oferta de experiencias y planes para propios y visitantes.

Montarse en la ola

En la última década, Barranquilla ha venido apostándole al turismo. Tan solo en la temporada de Semana Santa, la capital del Atlántico registró más de 352 mil visitantes, con un gasto promedio cercano a los $1.770.800 por turista.

Dicho movimiento económico contribuyó al desarrollo de emprendimientos y unidades productivas que giran en torno a la cadena turística, “haciendo de estas temporadas una oportunidad para seguir creciendo en la economía local y aportando al tejido social”.

Este panorama ha conllevado a que Soledad trate de sumarse a esta “ola”, para así establecer un clúster que permita el impulso de ambos destinos turísticos.

“En Soledad sí se viene trabajando en temas de turismo, pero a través de proyectos o actividades puntuales. Nunca se ha tenido definida una línea estratégica. Barranquilla también ha venido avanzando en este tema y nosotros somos vecinos, estamos a solo diez o quince minutos”, expresó.

El Ceremonial de la Muerte es una de las expresiones folclóricas más relevantes en este territorio.

En ese sentido, la directora de Competitividad anotó que “todos los pasajeros que ingresan al Atlántico lo hacen por el aeropuerto Ernesto Cortissoz, que está ubicado en el municipio de Soledad. Entonces, ¿por qué no aprovechar todo esto? Lo mismo ocurre con la Terminal de Transportes, que también se encuentra en nuestro territorio”.

Sumando esas opciones, la funcionaria local señaló que es “un momento oportuno para posicionar el municipio como destino turístico. Siempre se habla de que Soledad también tiene mucha historia, mucha cultura, tiene mucho que mostrar, que creo que nos hemos quedado cortos en potencializar todo eso”.

Un desafío

De acuerdo con los registros históricos, Soledad fue fundada el 8 de marzo de 1598, hace 428 años. Después de tanta historia, los esfuerzos no continuados para fortalecer la industria turística han generado mucho desorden.

Para consolidar las iniciativas que han surgido con el tiempo —como hoteles, oferta cultural y gastronómica, e incluso propuestas de turismo natural y contemplativo— se requiere un proceso de ordenamiento que permita identificar qué es realmente viable dentro de la oferta turística del municipio.

“En eso es lo que estamos trabajando en las mesas técnicas con los diferentes actores. En la primera mesa estuvieron hoteles, guías turísticos, agencias de viaje, grandes íconos de la moda del municipio, gestores culturales, hacedores del Carnaval, artesanos y butifarreros con mucha historia. La idea es definir, de manera conjunta, cuáles son esos sitios y apuestas que se pueden fortalecer”, resumió Peña.

La lluvia de ideas de la primera sesión prácticamente inundó el recinto. Ahora, el siguiente paso será un proceso de depuración de las festividades y apuestas existentes, entendiendo que se debe definir con claridad el perfil turístico que quiere proyectar el municipio.

“También se realizarán visitas de validación, porque en las mesas todos aportaron ideas, incluso sobre las festividades que tiene el municipio. En Soledad contamos con el Festival del Merecumbé, el Festival de la Décima y el Festival de la Cumbia Soledeña. Hay muchos hacedores culturales y una tradición festiva muy fuerte”, destacó.

La meta es que para agosto ya esté consolidada la hoja de ruta turística del municipio: “El resultado de este proyecto no será algo impuesto. La idea es seguir trabajando de manera conjunta. Vendrán nuevas mesas técnicas, se harán las validaciones que hacen falta y continuaremos avanzando en el proceso”.

Suma de esfuerzos

Son muchos los actores que se han sumado al proyecto para aportar ideas y acompañar el proceso. Uno de ellos es el empresario Juan Manuel Tangarife, propietario del hotel Campanario del Río, quien manifestó su expectativa frente a esta apuesta turística para el municipio.

“Mi visión es que esto puede convertir a Soledad en una ciudad muy próspera, porque el turismo genera oportunidades para todos, no solamente para el sector hotelero, sino también para la gastronomía y el entretenimiento. El potencial que veo no está únicamente en la hotelería, sino también en el turismo alrededor del río Magdalena, que lo tenemos muy cerca”, expresó.

Uno de los tesoros gastronómicos del municipio son las tradicionales butifarras.

En ese mismo sentido, Liliana Martínez, propietaria de La Butifarrería, un local tradicional, demostró su entusiasmo con esta iniciativa.

“Sabemos que la butifarra hace parte del patrimonio del Atlántico y estoy visionando un futuro, no tan lejano, donde Soledad pueda fortalecer mucho más su sector a cada uno de los emprendedores que elaboran este delicioso manjar, fortalecerlos en maquinarias e infraestructura. También he soñado con el centro de producción de butifarra, que atraiga turistas para que ellos conozcan cómo se hace”, cerró.

Recomendaciones de Cotelco

En 2023, Cotelco realizó cuatro recomendaciones encaminadas a fortalecer el potencial turístico.

La primera estuvo relacionada con mejoras en la Calle de la Butifarra, considerando necesario avanzar en la infraestructura vial y en las condiciones de los establecimientos gastronómicos.

La segunda sugerencia apuntó a la optimización de la Casa Museo Bolivariano, para lo cual se consideró fundamental establecer horarios de atención claros y permanentes que mejoren la experiencia de los visitantes.

Como tercer punto, el gremio recomendó la construcción y divulgación de un cronograma de actividades y eventos culturales, con el fin de ofrecer información actualizada y organizada para turistas y visitantes.

Finalmente, Cotelco planteó la necesidad de capacitar e integrar a los conductores de motocarros dentro de la red de transporte turístico hacia los diferentes sitios de interés del municipio.