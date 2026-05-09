Desde el inicio del gobierno de Gustavo Petro, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras se convirtió en una de las voces más críticas frente a las reformas y decisiones impulsadas desde la Casa de Nariño.

A través de columnas de opinión, intervenciones públicas y mensajes en redes sociales, Vargas Lleras criticó con frecuencia las reformas estructurales promovidas por el Gobierno, especialmente las relacionadas con salud, pensiones, trabajo y energía.

En varias ocasiones aseguró que las iniciativas del Ejecutivo generaban incertidumbre económica y debilitaban la confianza inversionista en el país.

“Debo confesar que no podía dar crédito al escuchar esta semana a una funcionaria despedida de la Presidencia de la República decir al aire que en palacio había que andar con cuchillo para defenderse de un gobierno y un Presidente en campaña. Lo cierto es que ninguna entidad puede escapar al modo campaña que ha sido ordenado en forma clara y contundente y se ejecuta con precisión de relojería a todos los niveles del Estado.

Nunca antes habíamos visto un uso tan descarado del aparato público con fines electorales. Nombramientos y despidos masivos, ampliaciones de plantas de personal, cientos de miles de millones en nuevos contratos a pocos días de entrar en vigencia la ley de garantías, disminución de requisitos para ocupar cargos, intervención en política por parte de los funcionarios y un sinnúmero de anuncios populistas para comprar conciencia", criticó el dirigente en su última columna publicada en El Tiempo.

Uno de sus principales focos de crítica fue la reforma al sistema de salud. El exvicepresidente advirtió que desmontar el modelo de las EPS podría poner en riesgo la atención de millones de colombianos y provocar una crisis institucional en el sector.

También cuestionó duramente la política de “Paz Total”, bandera del gobierno Petro para negociar con distintos grupos armados ilegales. Vargas Lleras sostuvo que la estrategia terminó fortaleciendo a organizaciones criminales y debilitando la autoridad del Estado en varias regiones del país.

“El Gobierno confundió la búsqueda de la paz con la cesión del control territorial”, llegó a señalar en distintos pronunciamientos.

En materia económica, el dirigente de Cambio Radical fue especialmente insistente en denunciar el deterioro fiscal, el aumento del gasto público y la caída en indicadores de inversión y empleo.

“Petro insiste en hostigar y amenazar al Congreso, a la Rama Judicial, a los gobernadores y alcaldes, calificandolos como “alcaldes de la muerte”; poniendo en grave riesgo la división de poderes", manifestó.

Vargas Lleras, además, se mostró crítico frente a las tensiones entre el Ejecutivo y las altas cortes, así como ante las propuestas relacionadas con una eventual Asamblea Nacional Constituyente. Para el exvicepresidente, algunos sectores cercanos al Gobierno buscaban alterar el equilibrio institucional del país.