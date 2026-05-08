El senador Jota Pe Hernández denunció este jueves ser víctima de un presunto plan criminal en su contra y alertó sobre riesgos para su vida y la de su familia, a través de una carta enviada al Senado de la República.

En el documento, fechado el 8 de mayo de 2026 y dirigido a la mesa directiva del Congreso, el congresista aseguró que recibió información oficial por parte de la Fiscalía General de la Nación sobre una “amenaza directa e inminente” relacionada con un proceso penal actualmente en curso.

“Me veo en la obligación de poner en conocimiento con carácter de urgencia, que soy víctima de un plan criminal de alto riesgo, cuyo propósito explícito es atentar contra mi vida y la de mi familia”, señaló el senador en la comunicación.

Según Hernández, la gravedad de la situación requiere una reacción institucional inmediata. En la carta indicó además que, hasta el momento, no se habrían adoptado medidas de protección suficientes frente al riesgo denunciado.

El congresista, reconocido por su postura crítica frente al gobierno del presidente Gustavo Petro, sostuvo que los hechos adquieren mayor relevancia por su condición de figura de oposición y por el contexto político que atraviesa el país.

“Considero que los hechos puestos en conocimiento revisten la máxima gravedad y requieren una reacción institucional inmediata”, expresó.

El senador también informó que adjuntó a su comunicación la denuncia respectiva y pidió que cualquier actuación o decisión derivada del caso le sea notificada de manera oficial.