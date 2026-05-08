El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) recuperó este viernes el cuerpo sin vida del periodista Mateo Pérez, director de la revista digital El Confidente de Yarumal, quien había desaparecido el pasado 5 de mayo, en la vereda Palmichal del municipio de Briceño, Antioquia, luego de haber sido retenido por un grupo del frente 36 de las disidencias de las Farc, liderado por alias Chalá, segundo al mando.

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La organización humanitaria informó que el cuerpo del comunicador social fue hallado en la zona rural de la colonia Travesías de Briceño, y está siendo trasladado a la ciudad de Medellín para que sus familiares y amigos le den el último adiós.

De acuerdo a información preliminar, tres vehículos de la CICR llegaron en la mañana de este viernes al caserío y, luego de recibir la autorización, ingresaron a la zona rural donde permanecieron varias horas. Luego, alrededor de las 4:00 de la tarde, salieron del territorio con él.

El periodista fue trasladado a Medellín, de donde era oriundo y donde se realizarán las exequias. Por ahora, el cadáver permanecerá en la morgue, donde se establecerán las causas exactas de su muerte.

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Mateo había viajado a la vereda Palmichal para informar sobre la situación de inseguridad en esa región, donde hay una fuerte presencia de este grupo armado ilegal, además, al parecer, buscaba una entrevista con ‘Chalá’.

Cabe señalar que este 8 de mayo, en horas de la mañana, fue encontrada la moto, la billetera y el celular del periodista, en la vía que conduce a la vereda antes mencionada.