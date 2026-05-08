Luego de que se conociera que el Gobierno Nacional le solicitó a la Fiscalía General de la Nación la suspensión de las órdenes de captura en contra de 29 miembros del Clan del Golfo, se supo que más de 400 integrantes del grupo armado serán trasladados a las denominadas Zonas de Ubicación Temporal.

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De acuerdo a un comunicado en conjunto entre el Gobierno y el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), la intención del traslado forma parte de una planificación en conjunto parala “construcción de confianza” y la sustitución de cultivos ilícitos en cinco municipios donde opera este grupo armado ilegal: Mutatá, en Antioquia, y en Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía, en el Chocó, fronterizo con Panamá.

Además, el convenio establece que su traslado será “gradual y progresivo” y se adoptarán “las medidas para brindar garantías de seguridad jurídica y humana a los combatientes” durante su desplazamiento, “incluyendo la suspensión de ejecución de las órdenes de captura, así como aquellas con fines de extradición”.

En ese documento, el Gobierno explica que esta decisión responde “al proceso de traslado, ingreso y permanencia en la ZUT, y no como una habilitación general, incondicionada o ajena a los fines del proceso de paz”.

“Dicha suspensión opera para permitir que las personas relacionadas puedan concurrir al escenario territorial definido para su desmovilización y tránsito a la paz, así como participar en las actividades estrictamente necesarias para preparar ese ingreso”, informó la Presidencia.

La resolución tiene un “carácter territorialmente restringido”, por lo que no representa una autorización de circulación por todo el país.

Las Zonas de Ubicación Temporal empezarán a funcionar desde el 25 de junio en los municipios de Belén de Bajirá y Unguía, en el Chocó, y en Tierralta, en el departamento de Córdoba.