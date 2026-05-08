El arte es una de las formas que el ser humano ha encontrado para transitar el dolor y el cine es quizá de las más comunes. Precisamente, bajo esa premisa de exorcisar lo que sucede por dentro llega la propuesta colombiana ‘Lejos, aquí’, una road movie emocional sobre el duelo, el amor y la reconstrucción.

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Dirigida por Ana Sofía Osorio Ruiz y producida por El Clan Films, Cine de Amigos y el movimiento Fastmovies, con el apoyo de Telepacífico y el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico - FDC, la cinta podrá verse en la Cinemateca del Caribe este martes 12 y miércoles 13 de mayo.

Protagonizada por Angélica Blandón y Alejandro Aguilar —quienes además asumen el rol de productores y colaboradores creativos—, la película marca un momento especial con la participación de Brisa Blandón, hija de Angélica Blandón, quien realiza en esta producción su primera aparición en cine. La dupla regresa además a la pantalla después de años de trayectoria compartida, asumiendo en esta ocasión un nuevo reto creativo desde la producción, ampliando su aporte al cine colombiano más allá de la actuación.

En esta cinta Adrián y Emma (Blandón), divorciados, se reencuentran después de algunos años sin verse para cumplir el último deseo de Malena, su única hija: seguir las instrucciones de un diario de viaje y replicar el último recorrido que hicieron como familia. A lo largo del camino, entre paisajes y recuerdos, deben enfrentarse a lo que se rompió entre ellos. Lo que comienza como un acto de memoria se transforma en una oportunidad para sanar, perdonarse y quizás, comenzar de nuevo. Un viaje inesperado que los lleva a mirar al pasado para construir un futuro juntos.

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En conversación con EL HERALDO, Blandón explicó que “creo que los padres y las madres desbloqueamos un miedo cuando tenemos hijos, y es que tenemos mucho miedo, a que se mueran antes que nosotros. Yo soy mamá de 2 hijas, de hecho Brisa, que hace de mi hija en la película, es mi hija. Y desde ahí lo construí, desde ese miedo”.

Adicionalmente, la artista se encontraba viviendo una etapa de duelo tras haber terminado su relación de 11 años y todo fue un conjunto de experiencias que puso en su personaje.

“Muchas de las frases que dice Emma son frases que yo en algún momento de la vida, quise decir o que escuché a mis amigas que también son madres solteras, quieren decirlo, ¿no? Y también hay un colectivo que he recogido con las madres que me rodean, es el cansancio que tenemos las cuidadoras y los que cuidan en general, los que cuidan a un enfermo, los que cuidan y sostienen la familia, pues a veces ese agotamiento se ve, no se expresa, pero se ve, y eso está en el personaje de Emma, ese cansancio profundo”.

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Un rodaje íntimo

Esta cinta colombiana tiene la particularidad es que el viaje que hacen los personajes realmente lo hizo el equipo de producción, que fue pequeño, íntimo y que permitió tener una dinámica única.

“La película es un poco parte de unas improvisaciones estructuradas. Obviamente, hay un punto de partida creado por Ana Sofía, quien es la directora, pero hay un camino que es el que recorremos Alejandro y yo como actores. Sin duda esta es una película que que necesita de actores con experiencia. Mi personaje maneja toda la película, no va en cama baja, va grabando, vamos haciendo las escenas y vamos haciendo este trabajo de manejar, además de tener directrices, porque a veces Alejandro recibía directrices por el celular mientras yo estaba diciendo mi texto. Y y sí, fue un trabajo muy muy orgánico, muy humano, con un crew muy pequeño”, añadió la actriz en su conversación con EL HERALDO.

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Finalmente, la pereirana le dijo a esta casa editorial que “es una película que invita a la reconciliación, es una película que invita ofrecer, a pedir perdón, a a escucharnos más”.